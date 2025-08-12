뉴스

8·15, 한반도·중국·일본의 다른 기억…주목할 신간은?

이주상 기자
작성 2025.08.12 12:48 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

1945년 한반도와 중국, 일본에서 당시의 코리안들은 어떻게 8.15를 맞았고, 이를 바라보는 현재 세대들의 시각은 어떤지 조망해 봅니다.

이번 주 읽어볼 만한 신간들을 이주상 기자가 소개해 드립니다.

<기자>

[해방의 기억 / 건국대학교 통일인문학연구단 / 지식의날개]

한반도와 중국, 일본에서 8.15를 맞이한 코리안들의 삶, <해방의 기억>입니다.

8.15는 우리에게는 광복절이지만 일본은 종전기념일이고 중국은 9월 3일을 항일전쟁승리기념일로 삼고 있습니다.

일본은 항복했지만, 중국인들에게 만주에 있던 조선인들은 일본의 앞잡이일 뿐이었습니다.

서로 다른 공간과 세대로 확장해 8.15의 의미를 생각해보게 해줍니다.

---

[1860, 근대의 시작 / 김인호 / 글항아리]

동학을 다룬 역사서와 문학작품을 통해 동학의 역사적 의미와 세계사적 가치를 짚어낸 <1860, 근대의 시작>입니다.

문학평론가인 저자가 동학 유적지를 답사하며 문학작품의 장면을 되돌아보고 동학의 실체를 탐구합니다.

근대의 기점을 일본의 영향 아래 있었던 '갑오개혁'이 아니라 집강소를 설치했던 동학농민혁명으로 봐야 한다고 저자는 주장합니다.

---

[심미안 수업 / 윤광준 / 지와인]

가치 있는 것을 알아보는 방법 <심미안 수업>입니다.

아름다움을 느낀다는 건 결국 이해한다는 것이고, 심미안은 타고난 능력이 아니라 성장하는 능력이라고 저자는 말합니다.

사진을 제대로 감상하려면 그 사진이 가둔 시간을 생각해 보는 등 미술과 음악, 건축, 사진, 디자인의 다섯 가지 분야에서 심미안을 키우는 방법을 제시합니다.

---

[누구든 글쓰기 / 고도원 / 해냄출판사]

누구나 작가가 될 수 있다며 글쓰기를 통해 자신과 마주하고 삶을 되돌아보라는 <누구든 글쓰기>입니다.

글쓰기를 통해 휴식과 치유를 제공하고 있는 저자는 글과 삶은 하나로 엮여 있어서 그 삶이 곧 글이 된다고 말합니다.

또 시간이 날 때만 글을 쓰는 게 아니라며 '습관처럼' 매일 글을 써야 한다고 조언합니다.

(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 정용화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이주상 기자 사진
이주상 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지