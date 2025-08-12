정체전선 북상 내일 전국 비…중부 100mm 안팎

<앵커>



남해안에 정체전선이 북상하며 내일(13일)은 전국에 비가 예상됩니다. 특히 내일부터 모레사이 중부지방에는 100mm 안팎의 비가 예보됐습니다.



정구희 기자입니다.



<기자>



현재 남해안에 자리 잡은 정체전선이 경남과 전남을 중심으로 비를 내리고 있습니다.



전남 완도에는 호우 경보가 발령 중이고 통영, 거제, 신안, 고흥, 여수, 제주도 산지에는 호우주의보가 내려졌습니다.



북쪽의 건조공기와 남쪽의 습한 공기가 충돌하며 기다란 비구름대인 정체 전선이 만들어진 겁니다.



북태평양 고기압이 정체전선을 밀어 올리면서 내일은 전국에 비가 내릴 전망입니다.



특히 정체정선이 북한에 머물면서 이와 가까운 수도권과 강원도의 비는 내일부터 글피 오전까지 길게 이어질 것으로 예상됩니다.



내일부터 모레까지 수도권에 50~120mm, 인천과 경기 북부에는 국지적으로 150mm의 많은 비가 오겠습니다.



강원도와 충청 북부에 30~80mm, 많게는 100mm 넘는 비가 오는 곳이 있겠습니다.



충청 남부에 10~60mm, 강원 동해안에 5~20mm 호남과 영남에는 5~40mm의 비가 내릴 전망입니다.



남해안에는 60mm 이상의 비가 오는 곳이 있겠습니다.



기상청은 정체전선상에서 저기압이 발달하면서 중부지방을 중심으로는 내일 오후부터 모레 아침까지 시간당 30~50mm의 세찬 비가 내릴 수 있다며 호우 피해 발생에 각별한 주의를 당부했습니다.



(영상편집 : 김진원)