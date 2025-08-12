이 대통령, 25일 백악관서 트럼프 만난다…"포괄적 전략 동맹 발전 논의"

<앵커>



이재명 대통령이 오는 25일 워싱턴에서 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 갖습니다. 앞서 타결된 관세협상 추가 조율은 물론, 주한미군 역할 조정 등 한반도 방위 관련 사안도 논의될 것으로 보입니다.



강민우 기자의 보도입니다.



이재명 대통령이 미국 도널드 트럼프 대통령의 초청을 받아 오는 25일 백악관에서 정상회담을 하고 업무 오찬을 갖습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : 한미 정상 간 첫 대면으로 두 정상은 변화하는 국제안보 및 경제 환경에 대응하여 한미동맹을 '미래형 포괄적 전략 동맹'으로 발전시켜 나가기 위한 방안을 논의할 예정입니다.]



정상회담에서눈는 최근 타결된 관세협상을 바탕으로 반도체와 배터리, 조선업 등 제조업 분야를 포함한 경제 협력 방안이 다뤄질 것으로 보입니다.



'대미 투자 펀드'의 세부 사항과 우리 기업들의 투자 계획이 발표될 거라는 관측이 나오는데, 우리 대기업 총수들 다수도 이 대통령과 동행할 것으로 보입니다.



대통령실은 한미 연합 방위태세를 더욱 강화하는 가운데 한반도 평화 구축과 비핵화를 위한 공조 방안에 대해서도 논의하게 될 것이라고도 밝혔습니다.



주한미군 역할을 조정하는 '동맹의 현대화'나 국방비 증액 문제가 주요 의제로 다뤄질 전망입니다.



이 대통령은 김혜경 여사와 함께 회담 하루 전날인 24일 출발해 26일까지 미국에서 사흘을 머물게 되는데, 정상회담 외에 교민 사회 만남 등 별도 일정도 조율 중입니다.



함께 거론되고 있는 한일 정상회담은 아직 확정되지 않았는데,



[강유정/대통령실 대변인 : 양국의 교감 속에서 셔틀 외교도 재개를 하자는 그런 교감이 있었고요. 양쪽의 교감 중에 가능성을 타진 중에 있다.]



이 대통령이 이번 한미 정상회담 직전 일본을 방문할 가능성이 크다는 전망이 나오고 있습니다.



