"각하 이어 여사까지 집어넣나" 서초동 모인 윤 지지자들

▲ 서울중앙지법 인근에서 집회하는 김 여사 지지자들

오늘(12일) 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열린 서초동 서울중앙지법 인근에는 윤 전 대통령 지지자들이 모여들었습니다.

이들은 오늘 아침부터 서초동 곳곳에서 태극기와 성조기를 흔들며 구속영장 기각을 요구했습니다.

오전 9시 16분 김 여사가 탄 차량이 사저인 아크로비스타를 빠져나갈 때 지지자 10여 명은 "여사님 힘내세요", "우리가 지키겠습니다"라고 외치며 배웅했습니다.

법원 삼거리에서 집회하던 100여 명도 법원 동문으로 이동해 차도를 향해 '여성 인권 보장하라' 등이 적힌 피켓을 펼쳐 들며 김 여사를 응원했습니다.

한 지지자는 잔뜩 격앙돼 "각하 잡아갔으면 됐지, 그것도 모자라서 여사님까지 (감옥에) 집어넣으려 하느냐"며 "이렇게 인정머리가 없을 수가 있느냐"고 소리쳤습니다.

일부는 현장에 있던 취재진과 경찰을 향해 "좌파 빨갱이", "중국 간첩"이라며 욕설을 내뱉고 위협하기도 했습니다.

서울중앙지법 인근 순직해병특검에 출석한 국민의힘 임종득 의원을 규탄하던 해병대예비역연대 회원 10여 명과 마주치며 욕설과 고성이 오가기도 했으나 경찰 제지로 충돌은 빚어지지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
