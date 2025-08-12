케데헌 '골든', 빌보드 '핫 100' 1위…영·미 싱글차트 석권

▲ 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 한 장면

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널 사운드 트랙 '골든'(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위를 기록했습니다.빌보드는 차트 예고 기사에서 '골든'이 전주보다 순위를 한 단계 끌어올려 알렉스 워렌의 '오디너리'(Ordinary)를 제치고 차트 정상에 올랐다고 밝혔습니다.이 곡은 이로써 영국과 미국 팝 시장의 양대 차트를 모두 석권하는 진기록을 세웠습니다.빌보드는 "'골든'은 '핫 100' 차트를 정복한 K팝과 관련된(associated with Korean pop) 아홉 번째 노래로, 여성 보컬리스트들이 부른 첫 번째 1위 곡이기도 하다"고 전했습니다.'핫 100'은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위가 산출됩니다.'골든'은 이번 차트 집계 기간 전주 대비 9% 증가한 3천170만 스트리밍을 기록했습니다.라디오 방송 점수는 71% 증가한 840만, 판매량은 35% 증가한 7천으로 각각 집계됐습니다.통상 K팝 히트곡이 강력한 팬덤의 응집력에 따른 실물 음반 판매량이나 다운로드에 기반하는 것과 달리, 대중적인 '인기 지표'로 볼 수 있는 스트리밍에서 성과를 낸 것으로 풀이됩니다.'골든'은 '케이팝 데몬 헌터스' 속 가상 K팝 걸그룹 헌트릭스의 곡입니다.SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 불렀습니다.이 세 명은 모두 한국계 미국인입니다.빌보드는 "헌트릭스의 실제 가수인 이재와 레이 아미는 대한민국 서울에서 태어났고, 오드리 누나는 뉴저지 출신"이라고 소개했습니다.이 곡은 지난달 초 81위로 '핫 100'에 데뷔한 이래 작품의 흥행을 등에 업고 23위, 6위, 4위, 2위, 2위로 '차트 역주행'을 하더니 7주 차에 결국 1위 고지를 밟는 데 성공했습니다.'핫 100'은 빌보드의 많은 세부 차트 가운데 으뜸 격인 차트입니다.지금까지 이 차트에서 1위를 차지한 K팝 가수는 그룹 방탄소년단(BTS·6곡)과 팀 멤버 지민(1곡)·정국(1곡)뿐입니다.여성 가수가 부른 K팝 노래로 '핫 100' 1위를 기록한 사례는 '골든'이 최초입니다.'골든'은 또한 애니메이션 영화 OST로는 2022년 '엔칸토'의 '위 돈트 토크 어바웃 브루노'(We Don't Talk About Bruno) 이후 3년 만에 1위를 달성했습니다.3명 이상의 여성 그룹이 부른 노래로는 2001년 8월 데스티니스 차일드의 '부티리셔스'(Bootylicious) 이후 24년 만입니다.헌트릭스의 루미 역으로 노래를 부르고, 작곡에도 참여한 이재는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "할 말이 떠오르지 않는다. 눈물만 나온다"며 "보내 주신 사랑에 모든 이들에게 감사하다"고 벅찬 소감을 남겼습니다.특히 '골든'은 앞서 지난 1일 빌보드와 더불어 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 1위를 기록해 이 노래는 두 차트를 모두 석권하는 기록을 세웠습니다.이 곡은 귀에 맴도는 멜로디와 시원시원한 고음이 화제를 모으며 눈에 띄는 서머송이 부재한 올여름 일찌감치 최고 히트곡으로 등극했습니다.'골든'의 고음 구간이 보컬 실력을 가늠하는 바로미터로 받아들여지면서 S.E.S. 출신 바다를 비롯해 다비치의 이해리, 마마무의 솔라, 엔믹스의 릴리, 아이브의 안유진, 소향, 에일리, 권진아 등 숱한 K팝 스타들의 '골든 챌린지'가 줄을 잇기도 했습니다.또 영화와 OST가 함께 히트하면서 남산·북촌·한강 등 작품에 등장한 서울 시내 명소가 외국 팬들에게 주목받는가 하면, 한국 전통 유산을 관람할 수 있는 국립중앙박물관과 굿즈 매장에 방문객이 폭증하기도 했습니다.영화에 나오는 한국 호랑이와 까치 캐릭터도 덩달아 큰 인기를 누렸습니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)