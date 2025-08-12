해외 도박사이트 회원 4천 명 모집해 10억 챙긴 일당 검거

▲ 검거 현장

해외에서 운영 중인 불법 도박사이트의 회원을 모집하며 부당 이득을 챙긴 일당이 구속돼 검찰에 넘겨졌습니다.경기 과천경찰서는 도박 공간 개설 혐의로 20대 A 씨 등 7명을 구속 송치했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.A 씨 등은 2022년 4월부터 최근까지 캄보디아에 서버를 둔 불법 도박사이트 2곳의 회원 4천여 명을 모집하며 수수료를 챙긴 혐의를 받고 있습니다.A 씨 등은 국내에 사무실을 차린 채 해당 사이트 운영진과 연결된 상선과 소통하며 범행했습니다.이를 위해 스포츠 중계 앱에 광고 게시글을 올리거나, 상선이 확보한 개인정보를 통해 전화를 거는 방식으로 회원을 모집한 것으로 조사됐습니다.A 씨 등이 모집한 회원들은 해당 사이트를 통해 약 470억 원을 불법 스포츠 토토에 베팅했으며, 이 중 70%에 달하는 330억 원가량을 잃은 것으로 조사됐습니다.이들은 각자 모집한 회원의 손실 금액 가운데 5~45%를 수수료로 챙기며 10억 원가량의 범죄 수익을 얻었습니다.A 씨 등은 수사기관의 추적을 피하기 위해 서울과 경기 수원·과천 등의 빌라 및 아파트를 옮겨 다니며 사무실을 운영했습니다.경찰은 지난 5월 다른 마약 사범의 동선을 추적하며 잠복하던 중 건장한 남성들로 이뤄진 A 씨 일당이 암막 커튼 등으로 가려진 주거지를 수일간 오가는 모습을 파악하고 범죄 정황을 의심했습니다.수사에 착수한 경찰은 해당 사무실에 대한 압수영장을 발부받아 이들을 순차적으로 현행범 체포했습니다.이어 지난 6월 21일부터 이달 6일까지 A 씨 일당을 구속 송치했습니다.경찰은 국내의 다른 회원 모집책 및 사이트 운영진과 맞닿은 상선 등을 검거하기 위해 수사를 이어갈 예정입니다.(사진=경기 과천경찰서 제공, 연합뉴스)