SM C&C-SBS 스튜디오프리즘, 공동사업 계약 체결…'우리들의 발라드' 함께 만든다

에스엠컬처앤콘텐츠(이하 SM C&C)가 SBS 스튜디오프리즘과 손잡고 오디션 프로그램 '우리들의 발라드'를 선보인다.



지난 11일 서울 성동구 성수사옥에서는 SM C&C 박태현 대표이사, SM엔터테인먼트 이성수 CAO, SBS 스튜디오프리즘 박정훈 대표이사, SBS 스튜디오프리즘 최영인 예능부문대표가 참석한 가운데, SBS '우리들의 발라드' 공동사업 계약 체결식이 진행됐다.



'우리들의 발라드'는 국내 정통 오디션의 명가 SBS에서 선보이는 새로운 음악 오디션으로, '그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 목소리를 찾는' 음악 오디션 프로그램이다. 10대 20대로 구성된 오디션 참가자들은 기성세대의 지난 시절을 떠올릴 수 있는 곡을 리메이크해 깊은 공감과 위로를 선사할 뿐 아니라 세대 간 공감을 확산하는 시간을 만들어 갈 예정이다. SBS와 SM C&C, SM엔터테인먼트가 함께 참여하는 대형 프로젝트로 오는 9월 첫 방송을 앞두고 있다.



이번 공동사업 계약 체결식에서는 대한민국 문화 콘텐츠 기업이자 굴지의 매니지먼트사 SM C&C, K-팝의 선두주자 SM엔터테인먼트, 그리고 SBS 스튜디오프리즘이 한 자리에 모여 '우리들의 발라드' 관련 비즈니스 전반, 그리고 프로그램이 배출해 낼 아티스트의 향후 활동 방안 등을 다각도로 논의했다.



특히 이번 공동사업 계약 체결을 통해 SM C&C는 탄탄하게 다져온 예능, 배우 매니지먼트 시스템과 다년간의 방송 제작 인프라를 기반으로 향후 가수 매니지먼트 및 음원, 공연 등 사업 영역을 확장해 가겠다는 포부를 밝혔다.



SM C&C 박태현 대표이사는 "방송 제작 관련 풍부한 자원과 인프라를 보유하고 있는 SBS 스튜디오 프리즘과 SM C&C가 합심해 만들어 낼 시너지에 기대가 크다."며, "이번 공동사업 계약 체결을 통해 SM C&C가 새로운 도약에 나서는 만큼, 전에 없던 발라드 오디션이 탄생할 전망이다. 오디션계에 새로운 바람을 불어넣을 '우리들의 발라드'에 많은 관심 부탁드린다."라고 전했다.



SBS 스튜디오프리즘 최영인 예능부문대표는 "SBS는 오디션 명가로서 최고의 발라드 오디션을 선보일 예정이며, 공동사업을 통해 SM C&C와 다방면에 걸쳐 시너지를 창출할 계획이다. '우리들의 발라드'에 많은 기대와 관심을 부탁드린다"라고 밝혔다.



[사진제공= SM C&C, 왼쪽부터 이성수 CAO, 박태현 대표이사, 박정훈 대표이사, 최영인 예능부문대표]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)