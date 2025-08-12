카드사 포인트 매년 700억 원 넘게 소멸…소비자 권익 침해 우려

이미지 확대하기

매년 700억 원이 넘는 카드사 포인트가 소멸하는 것으로 나타나 제도 개선이 시급하다는 지적이 나옵니다.오늘(12일) 국회 정무위원회 소속 국민의힘 이양수 의원이 금융감독원에서 제출받은 '최근 5년간 카드사 포인트 소멸액 현황'에 따르면 올해 상반기 기준 8개 카드사(신한·삼성·현대·KB국민·롯데·하나·우리·BC)의 포인트 소멸액은 365억 원입니다.현대카드가 102억 원으로 가장 많았고 하나카드 70억 원, 국민카드 58억 원, 삼성카드 47억 원, 우리카드 40억 원, 신한카드 29억 원, 롯데카드 18억 원, BC카드 50만 원 순으로 나타났습니다.다만 현대·롯데·BC카드는 제휴 포인트 내용을 미제공해 집계에서 제외됨에 따라 실제 소멸 규모는 이보다 더 클 것으로 보입니다.2021∼2024년 포인트 소멸액은 3천160억 원입니다.2021년 808억 원, 2022년 832억 원, 2023년 803억 원, 2024년 717억 원 등 매년 평균 800억 원가량 소멸하고 있습니다.반면 포인트 적립액은 2021년 3조 904억 원에서 2024년 5조 9천437억 원으로 3년 사이 92%(2조 8천533억 원) 증가했습니다.올해는 상반기 적립액만 3조 753억 원으로 연말에는 6조 원 돌파가 예상됩니다.같은 기간 포인트 소멸 비율은 1∼6%로, 상반기 기준 소멸 비율은 하나카드가 6.2%로 가장 높았습니다.금융위원회와 여신금융협회는 포인트 미사용을 줄이기 위해 2021년 1월부터 '카드 포인트 통합조회 및 계좌 입금 서비스(현금화)'를 운영하고 있습니다.하지만 업계 차원의 홍보와 디지털 취약 계층에 대한 지원이 부족해 매년 700억 원이 넘는 포인트가 소멸하고 있습니다.이양수 의원은 "카드사 포인트 적립 규모가 매년 늘어나고 있음에도 여전히 많은 포인트가 소멸해 소비자의 권익이 침해받고 있다"며 "소비자가 적립 혜택을 실질적으로 누릴 수 있도록 제도 개선이 필요하다"고 말했습니다.(사진=이양수 국회의원 제공, 연합뉴스)