김문수 "조경태는 트로이 목마…편향된 특검에 동조"

▲ 국민의힘 김문수 당 대표 후보

국민의힘 김문수 당 대표 후보는 오늘(12일) 당권 경쟁자인 조경태 후보를 향해 "편향된 특검에 동조하며 우리 당을 내란 정당으로 매도하고 당내 동료까지 내란 동조 세력으로 낙인찍었다"며 정치적 결단을 촉구했습니다.김 후보는 오늘 긴급 입장문을 통해 "트로이 목마가 아니라면 이런 행동을 어떻게 설명할 수 있겠느냐"며 "조 후보는 하루빨리 정치적 결단을 내려 자신이 진짜 가고 싶은 길을 가길 바란다"고 말했습니다.이어 "지금 진행되는 '3대 특검'은 여론몰이와 정적 제거를 목표로 하는 정치쇼"라며 "국민을 위해 싸우지 않는 사람, 이재명 정권의 폭주에 부역하는 사람은 우리 당에 함께 있을 수 없다"고 주장했습니다.김 후보는 조 후보가 지난해 말 국회의 계엄해제 의결을 국민의힘 일부 의원이 방해했다는 의혹과 관련해 전날 조은석 내란 특검팀에 출석해 참고인 조사를 받은 점을 겨냥한 것으로 보입니다.조 후보는 특검 조사를 받은 뒤 취재진과 만나 지난해 12월 4일 새벽 추경호 당시 국민의힘 원내대표 측이 의원들에게 본회의장이 아닌 당사로 모이라는 텔레그램 문자를 집중적으로 보냈다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)