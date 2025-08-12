프랑스 남부 41.6도…유럽 최악 폭염에 산불로 이재민 속출

▲ 11일 파리에서 관광객들이 우산을 사용하여 에펠탑을 관람하고 있다.

유럽 곳곳에 최악의 폭염이 강타하고 산불까지 번지면서 피해가 속출하고 있습니다.AFP통신은 11일(현지시간) 이탈리아에서는 볼로냐와 피렌체 등 7개 주요 도시에 폭염 적색경보가 내려진 가운데 4세 어린이가 열사병으로 사망했습니다.루마니아에서 온 이 어린이는 이탈리아 사르데냐섬에 있던 가족 차량에서 의식을 잃은 채 발견됐고 수일 뒤 사망한 것으로 전해졌습니다.이탈리아 당국은 12일에는 11개 도시, 13일부터는 16개 도시로 적색경보를 확대 발령했습니다.프랑스 남부는 역대 최고 기온 기록을 갈아치웠습니다.프랑스 기상청에 따르면 기온이 41.6도를 기록한 보르도를 포함해 베르주라크, 코냑, 생지롱 등에서 모두 사상 최고 기온 기록을 세웠습니다.프랑스 내 폭염은 오는 20일까지 계속될 것으로 보입니다.프랑스 내 12개 지역에 폭염 적색경보가 발령됐으며 12일에는 추가로 4개 지역으로 경보가 확대될 것으로 예상됩니다.기록적인 고온으로 곳곳에서 산불과 화재도 잇달았습니다.스페인에서는 지난 한 주간 많은 지역에서 40도에 가까운 기온을 기록하는 등 폭염이 기승을 부려 산불이 곳곳에서 발생했고, 이로 인해 주민 수천 명이 대피했습니다.스페인 북부 카스티야 이 레온 지역의 유네스코 세계유산으로 지정된 로마 시대 금광이었던 라스 메둘라스 유적지가 산불로 피해를 입었고 인근 주민 약 700명이 대피했습니다.현지 당국은 고온에 시속 40㎞로 부는 강풍 때문에 산불 진압에 어려움을 겪고 있다고 전했습니다.스페인 남부 해변 도시 타리파에서는 지난 8일 진화된 산불이 다시 번졌고, 호텔과 해변에 있던 2천여 명이 대피하기도 했습니다.포르투갈에서는 중부와 북부에서 대규모 산불 세 건이 발생하면서 소방 당국이 진화에 나섰습니다.이탈리아에서도 베수비오 화산에서 산불이 발생해 소방관 190명과 군대가 진화를 위해 파견됐습니다.베수비오 국립공원은 산불 때문에 폐쇄됐습니다.알바니아, 몬테네그로, 크로아티아, 튀르키예 등에서도 산불로 수십 가구가 대피했습니다.알바니아 당국에 따르면 지난 24시간 동안 산불 약 40건이 발생했고, 이 중 대부분이 진압됐지만 여전히 10여 건은 불길이 잡히지 않은 상태입니다.기온이 40도까지 치솟은 몬테네그로에서는 수도 포드고리차 인근에서 산불이 발생했고, 크로아티아에서는 항구 도시 스플리트 인근에서 불이 나자 소방대원 약 150명이 밤을 새워 진화작업에 나섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)