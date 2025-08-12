뉴스

7월 서울 대학가 원룸 월세 평균 58.1만 원

정준호 기자
작성 2025.08.12 09:46 수정 2025.08.12 09:48 조회수
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

지난달 서울 주요 대학가 인근 원룸 평균 월세가 작년보다 하락했으나 평균 관리비는 상승한 것으로 나타났습니다.

부동산 정보 플랫폼 다방은 올 7월 기준 자사 플랫폼에 등록된 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 평균 월세를 분석한 결과 보증금 1천만 원 기준 원룸(전용면적 33㎡ 이하) 평균 월세가 58만 1천 원으로 전년 동월(60만 8천 원) 대비 4.5%(2만 7천 원) 떨어진 것으로 조사됐다고 오늘(12일) 밝혔습니다.

하락 폭이 가장 큰 지역은 서울대 인근으로, 작년 50만 원에서 올해 42만 3천 원으로 15.4% 내렸습니다.

이어 중앙대 인근이 55만 원에서 47만 7천 원으로 13.3%, 한국외대 인근이 65만 원에서 58만 2천 원으로 10.5% 줄었고 성균관대 인근은 57만 6천 원(-5.6%), 이화여대 인근은 70만 9천 원(-4.2%), 서강대 인근은 61만 7천 원(-3.6%), 연세대 인근은 61만 4천 원(-2.5%)으로 각각 감소했습니다.

반면 한양대 인근은 같은 기간 원룸 월세가 55만 원에서 57만 5천 원으로 4.5%, 고려대 인근은 58만 원에서 59만 9천 원으로 3.3% 상승했습니다.

평균 관리비는 작년 7만 3천 원에서 올해 7만 5천 원으로 3.3% 오른 것으로 나타났습니다.
