트와이스 채영, 9월 12일 정규 앨범 발매…'판타지' 비주얼 눈길

트와이스 채영이 오는 9월 12일, 첫 번째 정규 앨범 'LIL FANTASY vol.1'을 발매하며 솔로 아티스트로 정식 데뷔한다.



소속사 JYP엔터테인먼트는 8월 12일 0시, 트와이스 공식 SNS를 통해 채영의 솔로 데뷔 앨범 커버 이미지를 공개했다. 공개된 이미지 속 채영은 앤티크한 분위기 속 강렬하면서도 몽환적인 비주얼을 드러내며, 앨범명처럼 '판타지' 콘셉트를 독특하게 소화해 냈다.



채영은 트와이스 내에서 키치한 스타일과 매력적인 음색으로 사랑받아온 멤버다. 이번 앨범은 나연, 지효, 쯔위에 이어 네 번째로 선보이는 트와이스 솔로 프로젝트로, 팬들의 기대감이 높아지고 있다.



특히 정규 앨범으로 데뷔하는 솔로 아티스트 채영은 음악뿐만 아니라 스타일과 비주얼까지 다채로운 매력을 발산하며 새로운 캐릭터를 구축할 예정이다.



한편, 채영의 솔로 정규 1집 'LIL FANTASY vol.1'은 9월 12일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.



사진제공: JYP엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)