로봇청소기 피해 신고 증가…제품 결함이 가장 많아

로봇청소기 관련 소비자 피해구제 신청이 매년 늘고 있는 것으로 나타났습니다.구제 신청 10건 중 7건은 제품 하자 관련 문제였습니다.한국소비자원은 2022년부터 올해 6월까지 로봇청소기 관련 피해구제 신청이 모두 274건 접수됐다고 오늘(12일) 밝혔습니다.신청 건수를 연도별로 보면 2022년 37건에서 2023년 55건, 지난해 105건, 올해 상반기 77건 등으로 매년 증가하고 있습니다.신청 사유는 '제품 하자로 인한 피해'가 74.5%(204건)로 가장 많았습니다.나머지 25.5%(70건)는 '계약이나 거래 관련 피해'였습니다.소비자원이 로봇청소기의 제품 하자 내용이 확인된 피해 169건을 분석한 결과 중복 집계 기준으로 센서 기능 하자가 24.9%(42건)로 가장 많았습니다.로봇이 센서로 청소 공간을 인식해 지도를 만드는 맵핑기능 불량과 장애물 미인식, 스테이션 복귀 실패 등이 해당합니다.다음으로는 '작동 불가·멈춤' 17.8%(30건), 자동 급수 및 먼지 통 비움 등 '부가 기능 하자' 17.2%(29건), '누수(10.7%, 18건)' 순이었습니다.제품 하자 관련 피해 가운데 소비자가 환급·수리 등을 받은 비율은 56.5%에 그쳤습니다.'계약이나 거래 관련 피해' 중에는 포장 상자 개봉 등을 이유로 반품을 거부하거나 해외 구매대행 제품에 높은 반환 비용을 청구하는 등 청약 철회나 계약 해제를 거부·회피하는 사례가 41.4%(29건)에 이릅니다.제품 수급 등의 문제로 배송을 지연하는 미배송 사례도 37.1%(26건)를 차지했습니다.(사진=연합뉴스)