소상공인 2명 중 1명 "소비쿠폰 시행 이후 매출 늘어"

▲ 서울 동대문구 청량리종합시장에 민생회복 소비쿠폰 관련 안내문이 붙어 있다.

소상공인 2명 중 1명은 정부의 '민생회복 소비쿠폰' 시행 이후 매출이 증가했다는 조사 결과가 나왔습니다.소상공인연합회는 전국상인연합회와 지난 5∼7일 골목상권과 전통시장 소상공인 2천35명을 대상으로 소비쿠폰 관련 온라인 설문조사를 해보니 응답자의 55.8%가 소비쿠폰 사용 이후 사업장에서 매출이 증가했다고 답했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.매출이 증가한 사업장의 51.0%는 매출 증가율이 10∼30%에 이르는 것으로 나타났습니다.업종별로 매출이 증가한 비율을 보면 도매업이 68.6%로 가장 많았고, 식음료업이 52.6% 순으로 조사됐습니다.방문 고객 수 변화 역시 긍정적으로 나타났습니다.응답자의 51.8%는 방문 고객 수가 증가했다고 답했습니다.소비쿠폰 정책에 대한 전반적인 만족도도 높게 나타났습니다.응답자의 75.5%는 '소비쿠폰이 전통시장과 골목상권 이용을 유도하는 데 효과적이었다'고 답했고, 63.0%는 '소비쿠폰 사용이 소비 진작에 도움이 됐다'고 했습니다.유사 정책의 추가 시행 필요성에 대해서도 70.1%가 동의했습니다.정책 개선 방안으로는 '골목상권에 집중될 수 있도록 사용처 제한'과 '쿠폰 금액 확대' 등이 꼽혔습니다.송치영 소공연 회장은 "소비쿠폰은 단순히 소비를 늘리는 것을 넘어 소상공인들이 위기를 극복하고 재도약할 수 있는 중요한 발판이 되고 있다"며 "상공인들이 실질적으로 체감할 수 있는 정책들이 지속해 펼쳐지기를 바란다"고 말했습니다.(사진=소상공인연합회 제공, 연합뉴스)