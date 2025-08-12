뉴스

"대통령 고뇌의 결과" vs "사면권 남용의 흑역사"

<앵커>

광복절 특사 발표에 각 당 반응은 엇갈렸습니다. 민주당은 대통령 고뇌의 결과를 존중한다고 밝혔고, 국민의힘은 최악의 정치 사면이라고 강하게 비난했습니다.

민경호 기자입니다.

<기자>

민주당은 광복절 특별사면 대상자 대부분이 '생계형 사범'이라며, 이들이 다시 일어설 기회를 주는 '민생 사면'이라고 호평했습니다.

정치인 특사에 대해선 이재명 대통령의 고뇌의 결과라고 평가했습니다.

[박수현/더불어민주당 수석대변인 : 이재명 대통령은 깊은 숙고 속에 국민의 눈높이와 시대적 요구를 함께 살핀 것으로 보입니다.]

다만, 국민 의견이 일치될 순 없을 거라면서 국민 시각을 종합적으로 잘 읽겠다고 덧붙였습니다.

조국 전 조국혁신당 대표의 복귀 소식을 들은 조국혁신당은 국민주권정부를 만든 국민과 이 대통령에 감사하다고 반색했습니다.

[김선민/조국혁신당 대표 권한대행 : 국민주권정부 성공을 뒷받침할 개혁에 강한 동력이 생겼습니다. 추석 귀성 선물로 국민께 보고할 수 있도록…]

국민의힘은 최악의 정치 사면이자, 대통령 사면권 남용의 흑역사로 기록될 거라고 맹비난했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 : 그야말로 조국 친위대 총사면인 것 같습니다. (윤미향 전 의원은) 위안부 할머니들의 피눈물을 팔아 개인의 사리사욕을 챙긴…]

송언석 국민의힘 비상대책위원장이 대통령실에 특사 요청 명단을 전달했다가 철회한 게 빌미가 됐단 지적엔 곤혹스런 반응도 보였습니다.

[박성훈/국민의힘 수석대변인 : (조국 특사의 빌미를 준 건 오히려 국민의힘이다, 이런 지적이 나오는 거에 대해서 어떻게 생각하시는지…) 그 부분에 대해서 제가 다시 언급할 필요는 없을 것 같고요.]

진보당은 대통령의 권한과 판단을 존중한다고 호응했지만, 정의당은 조국 전 대표나 국민의힘이 요청한 정치인 등을 사면한 건 사회 통합에 안 맞는다고 비판했습니다.

