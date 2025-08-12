1. 조국·윤미향 등 정치인·공직자 27명 사면



이재명 대통령이 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향·최강욱 전 의원 등 정치인과 공직자 27명에 대한 광복절 특별 사면·복권을 단행했습니다. 주요 경제인 16명도 사면 대상에 이름을 올렸습니다.



2. 김건희 구속 갈림길…"명품 시계 직접 전달"



주가조작과 공천개입 혐의 등으로 구속영장이 청구된 김건희 여사의 구속영장 심사가 오늘(12일) 법원에서 열립니다. 김 여사 오빠 장모 집에서 수천만 원대 명품 시계 상자가 발견된 것과 관련해 사업가 서 모 씨는 자신이 해당 시계를 구매해 김 여사 측에 직접 전달했다고 시인했습니다.



3. 트럼프 "푸틴 먼저 만난 뒤 3자 회의 추진"



트럼프 대통령이 푸틴 러시아 대통령을 15일 먼저 만난 뒤, 젤렌스키 우크라이나 대통령까지 참여하는 3자 회담을 추진하겠다고 말했습니다. 우크라이나가 러시아에 빼앗긴 영토 일부를 돌려받기 위해 노력하겠지만, 일부는 포기해야 할 수 있다고 트럼프 대통령은 전했습니다.



4. 오늘 남부·내일 중부 비…경기북부 최대 150mm 이상



오늘 충청 이남 지역에 5~40mm 안팎의 비가 내릴 전망입니다. 내일부턴 정체전선이 북상하며 경기 북부에 최대 150mm가 넘는 비가 내리는 등 중부지방에 호우가 예상됩니다.