"15일에 푸틴 먼저 만날 것…러우, 영토 교환해야"

<앵커>



트럼프 대통령이 먼저 이번 주 러시아 푸틴 대통령을 만난 뒤에, 푸틴과 젤렌스키 간 회담을 추진하겠다고 말했습니다. 또 러시아가 점령한 영토 일부를 돌려받기 위해서, 일부는 포기할 수 있다는 뜻을 다시 한번 밝혔습니다.



손형안 기잡니다.



<기자>



트럼프 대통령이 오는 15일 알래스카에서 푸틴 러시아 대통령만 만날 것이라고 밝혔습니다.



그동안 추진설이 돌았던 젤렌스키 우크라이나 대통령을 포함한 3자 회담은 그 이후에 추진하겠다고 설명했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 푸틴 대통령을 만나서 조건을 확인해 보겠습니다. 그리고 젤렌스키 대통령과 유럽 지도자들에게 전달하겠습니다.]



그러면서 러시아가 점령한 우크라이나 영토를 일부 돌려받기 위해 노력하겠지만, 반대로 일부는 포기할 수 있다는 뜻도 다시 내비쳤습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 일부 영토 교환이 있을 겁니다. 우크라이나를 위해서 영토를 일부 가져오려고 하겠지만, 러시아는 이미 주요 영토를 차지했습니다.]



트럼프 대통령은 회담 이틀 전, 젤렌스키 대통령을 비롯한 유럽 정상들과 화상 협의를 가질 예정입니다.



유럽과 우크라이나가 영토를 러시아에 넘기는 데 부정적인 입장을 유지하고 있는 만큼 치열한 토론이 예상됩니다.



[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : 푸틴은 트럼프 대통령과 만남을 개인적인 승리로 포장하고, 전과 같은 행동을 계속 할 것입니다.]



또 유럽은 어떤 논의든 러시아가 무조건 휴전해야 시작할 수 있다는 입장인 반면, 미국은 이제 유럽이 돈을 내서 우크라이나에 무기를 지원해야 한다고 밝히고 있는 것도 갈등 요소로 남아 있습니다.



(영상취재 : 이상욱, 영상편집 : 김종미)