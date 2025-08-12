[친절한 경제] 숙박할인권 80만장 쏜다…올해 다 갚으면 '신용사면'

<앵커>



화요일 친절한 경제 오늘(12일)도 경제부에 한지연 기자 나와 있습니다. 정부가 올 하반기에 국내 여행 많이 다니라고 쿠폰을 나눠준다면서요?



<기자>



숙박 세일 페스타라는 건데요.



정부가 국내 여행 활성화를 위해서 마련한 겁니다.



1차 쿠폰, 즉 가을 편은 오는 20일부터 10월 30일까지, 겨울 편인 2차는 11월 3일부터 12월 7일까지입니다.



문체부와 관광공사는 이 기간에 236억 원 상당의 숙박할인권 80만 장을 배포합니다.



이 숙박할인권이 나온 게 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 나온 건데요.



일단 수도권은 빠졌습니다.



서울, 경기, 인천을 제외한 비수도권 지역의 숙박시설에서 사용할 수 있는데요.



숙박 상품이 7만 원보다 비싸다고 하면 3만 원 할인권을 지원받을 있고요.



7만 원보다 싼 곳을 예약한다고 하면 2만 원 할인권을 각각 지원받을 수 있습니다.



할인 적용 시설은 호텔과 콘도, 리조트, 펜션 같은 국내 숙박시설은 다 가능합니다.



여기에 문체부는 특별재난지역 편으로 오는 20일부터 10월 30일까지 숙박할인권 7만 2천 장을 추가로 지원하기로 했는데요.



특별재난지역으로 지정된 지역은 할인 폭이 상당히 커집니다.



숙박 상품이 7만 원 이상이면 5만 원, 7만 원 미만이면 3만 원 할인을 받을 수 있습니다.



산불, 호우로 피해를 본 특별재난지역과 지난해 말 여객기 참사 피해 지역이 대상인데요.



여기에는 아까 수도권이라고 빠졌던 경기 지역 중에서 가평군과 포천시가 해당이 됩니다.



다만, 행사 기간이 같은 1차 쿠폰과는 할인권을 중복으로 발급받을 수는 없습니다.



<앵커>



최근에 내수 경제 살리겠다고 전 국민 소비쿠폰 발행했었잖아요. 이것도 그 연장선이라고 봐야겠네요.



<기자>



그렇습니다. 국내 40여 개 온라인 여행사에서 1인 1매를 선착순으로 예매를 할 수가 있는데요.



참고로 여행사는 홈페이지에서 확인할 수 있는데 내일부터 이 홈페이지가 오픈이 됩니다.



기한 내 소진 시 발급을 할 수 없으니까 최대한 서두르되, 선착순이라고 해서 마구잡이로 먼저 발급받아 놔선 다시 발급받아야 하는 번거로움은 있을 수 있습니다.



왜냐하면, 할인권을 발급받은 후에는 매일 오전 10시부터 다음날 오전 7시까지 유효시간 내에 예약 결제를 완료해야 합니다.



그러니까 할인권을 오후 2시에 받았다고 해도 다음날 오전 7시까지는 숙소 예약을 진행해야 하는 거죠.



이게 무슨 말이냐면 여행 일정을 계획한 뒤에 이 쿠폰을 발급받아야 한다는 얘기입니다.



물론 걱정을 크게 할 필요는 없는 게, 혹시나 발급받은 쿠폰을 사용하지 못하고 소멸됐다고 해도 다음날 오전 10시 이후 다시 발급이 가능하기는 합니다.



하지만 예약 취소로 유효기간 내에 사용하지 않으면 해당 할인권은 자동으로 사라집니다.



숙소를 예약할 때는 숙소 안내에 숙박 세일 페스타라는 표기가 돼 있는지 확인을 해야 하는데요.



숙박이 아닌 대실 상품이나 캠핑 시설 같은 미등록 시설은 할인 대상에 포함되지 않습니다.



<앵커>



이번에는 324만 명 숫자를 보니까 어제, 오늘 굉장히 이슈가 되고 있는 신용사면 얘기인 것 같네요.



<기자>



정부가 2020년 이후 발생한 5천만 원 이하 연체 채무를 한 경우 올해 연말까지 상환할 시 연체 이력을 삭제해 준다는 내용입니다.



다음 달 30일부터 시행하는 건데요.



올해 6월 말 기준으로 해당 조건에 부합하는 인원은 약 324만 명으로, 이 가운데 약 272만 명이 이미 다 갚아서 지원 대상이 됩니다.



나머지 52만여 명도 연말까지 전액 상환하면 신용 회복 지원을 받을 수 있습니다.



이렇게 되면 신용 회복 지원 대상자들의 연체 이력 정보는 금융기관 간 공유가 되지 않으면서 신용평가회사의 신용평가에도 반영되지 않게 되고요.



그러면 신용 평점도 올라가서 한도나 신규대출에서 불이익을 받지 않게 될 수 있겠습니다.



과거에도 이런 신용사면은 두 차례 있었는데요.



2021년과 지난해 코로나로 인해 발생한 소액연체 전액 상환자의 연체 이력을 없애주기도 했습니다.



지난해 신용회복 지원을 받은 개인의 신용 평점은 평균 31점, 개인사업자는 101점 상승한 것으로 파악이 됐는데요.



또 개인 2만 6천 명이 신용카드를 발급받았고, 11만 3천 명이 1금융권에서 신규대출을 받을 수 있었습니다.