트럼프·푸틴, 러시아·우크라이나 전쟁 결판낼까…알래스카 회담 앞둔 각국 입장은? / 딥빽픽 / 비디오머그

김혜영 기자
작성 2025.08.11 19:19
3년 반째 이어진 우크라 전쟁, 돌파구를 찾기 위해 알래스카에서 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 마주합니다.
젤렌스키 우크라이나 대통령은 회담 결정은 반드시 우크라이나와 함께 이뤄져야 한다며 참여를 강하게 요청했지만, 아직 확정 소식은 없습니다.
이번 회담이 종전의 계기가 될지, 아니면 더 큰 갈등의 불씨가 될지 전 세계가 주목하고 있는데, 일각에서는 제2의 ‘얄타회담’이 될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.
이번 주 딥빽 픽, ‘알래스카 회담 : 우크라 전쟁 휴전을 둘러싼 각국의 입장’을 다뤄봤습니다. 함께 보시죠. 

