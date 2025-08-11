[8뉴스 예고] 광복절 특별사면 단행…조국·윤미향·최강욱 포함

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 광복절 특별사면 단행…조국·윤미향·최강욱 포함



이재명 대통령이 오늘(11일) 임시 국무회의에서 광복절 특별사면안을 재가했습니다. 사면 대상에는 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향·최강욱 전 민주당 의원 등 정치인이 대거 포함됐습니다.



2. 서희건설 압수수색…상품권으로 목걸이 구매 정황



김건희 여사의 목걸이 의혹을 수사 중인 김건희 특검이 서희건설을 압수수색했습니다. 특검팀은 서희건설 측이 김 여사가 착용한 것과 동일한 모델의 목걸이를 상품권으로 구매한 정황을 포착했습니다.



3. '주식 차명거래 의혹' 이춘석 출국금지·압수수색



경찰이 주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 의원을 출국금지하고 사무실 등을 압수수색했습니다. 국회 본회의장에서 보좌관의 이름으로 주식을 거래한 모습이 포착된 지 일주일만입니다.



4. 국민의힘, '전당대회 방해' 전한길 징계 절차 착수



국민의힘이 전당대회 합동토론회에서 소란을 일으킨 전한길 씨에 대한 징계 절차에 착수했습니다. 전 씨는 국민의힘 최고위원 후보 4명을 초청해 토론회를 여는 등 세력을 과시했습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.