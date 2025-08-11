혁신당, 조국 사면에 "국민주권정부 성공 뒷받침 개혁에 동력"

▲ 조국혁신당 김선민 대표 권한대행이 11일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

조국혁신당은 오늘(11일) 광복절 특별사면에 조국 전 대표가 포함된 것에 대해 "대한민국 민주주의의 완전한 회복과 국민주권정부 성공을 뒷받침할 개혁에 강한 동력이 생겼다"고 크게 환영했습니다.김선민 대표 권한대행은 오늘 국회 기자회견에서 이같이 말하고 "(조국혁신당을 포함한) 개혁 5당이 국민 앞에 약속한 검찰, 사법, 감사원, 언론 개혁과 반헌법행위특별조사위원회(반헌특위) 설치 등 5대 개혁을 완수하겠다"고 강조했습니다.김 권한대행은 "빛의 혁명으로 정권 교체가 이뤄졌고, 이재명 국민주권정부가 출범했기에 (사면이) 가능했다"며 "이재명 대통령의 고심 어린 결정에 감사드린다"고 말했습니다.이어 "누구보다 국민께 감사드린다"며 "조 전 대표가 치유의 공기를 호흡하게 된 것은 국민 덕분"이라고 전했습니다.그러면서 "내란 정권이 망가뜨리려고 했던 대한민국에 위로와 통합의 계기가 되길 기원한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)