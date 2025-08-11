경찰, '주식 차명거래' 이춘석 출국금지…압수수색 5시간 만 종료

▲ 이춘석 의원

경찰이 주식 차명거래 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원을 출국금지하고 강제 수사에 착수했습니다.서울경찰청 금융범죄수사대 전담수사팀은 오늘(11일) 영등포구 국회 의원회관 이 의원 사무실에 수사관을 보내 이 의원과 보좌관 차 모 씨의 PC 등 자료를 확보했습니다.오늘 오전 10시 20분 시작된 압수수색은 오후 3시 45분까지 5시간 넘게 이뤄졌습니다.사무실에 이 의원은 없었습니다.경찰은 앞서 지난 9일 이 의원의 전북 익산갑 지역 사무실과 익산 자택 등 주말 사이 총 8곳에 대해서도 압수수색을 마친 것으로 전해졌습니다.아울러 당시 차명거래 당시 계좌였던 미래에셋증권 등 금융기관들에 대한 계좌추적도 이뤄져 거래 내역을 확보한 것으로 알려졌습니다.국회 의원회관 압수수색은 국회의장에게 먼저 알리는 등 필요한 사전 절차가 있어 다른 장소보다 늦어졌다는 게 경찰 측 설명입니다.이를 두고 이 의원이 압수수색에 대비할 시간을 벌어줬다는 지적도 나왔습니다.실제로 오늘 이 의원실 앞 폐품 박스에는 버려진 수첩이 발견됐으며, 보좌관 차 씨의 이름, 영문 이니셜과 함께 아이디와 비밀번호로 추정되는 단어가 적힌 페이지가 발견됐습니다.취재진이 발견한 수첩은 전담수사팀 관계자에게 전달됐습니다.이 의원과 차 보좌관은 금융실명법 위반 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의 피의자로, 현재 출국금지 조치도 내려진 상태로 알려졌습니다.경찰은 압수물 분석이 일단락되는 대로 이 의원과 차 보좌관에 대한 소환 조사에 나설 방침입니다.이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차 씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 포착돼 논란에 휩싸이자 곧바로 더불어민주당을 자진 탈당했습니다.이 의원은 당시 인공지능(AI) 관련주인 네이버와 LG씨엔에스 주식을 거래하는 모습이 포착됐는데, 그가 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡았다는 점에서 이해충돌 논란도 불거졌습니다.경찰은 이번 의혹과 별개로 지난해 10월 7일 이 의원이 정부세종청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사 도중 차 씨 명의 계좌로 주식을 거래하는 모습이 언론사 카메라에 찍힌 당시 상황도 수사 중입니다.전담수사팀은 오늘 언론 공지를 통해 "법과 원칙에 따라 엄정하게 수사를 진행할 예정"이라고 말했습니다.경찰은 지난 7일 안용식 금융범죄수사대장을 팀장으로 하고 변호사, 회계사 등 법률·자금 추적 전문인력 등을 포함한 총 25명 규모의 전담수사팀을 편성해 고강도 수사에 나섰습니다.