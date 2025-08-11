뉴스

이 대통령, 세계교회협의회 만나 "대한민국 민주화 큰 역할에 감사"

강민우 기자
작성 2025.08.11 16:39 조회수
이 대통령, 세계교회협의회 만나 "대한민국 민주화 큰 역할에 감사"
▲ 이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 세계교회협의회(WCC) 제리 필레이 총무를 만나고 있다.

이재명 대통령이 개신교 연합 단체인 세계교회협의회(WCC) 관계자를 만나 "대한민국 민주화 과정에서 큰 역할을 해준 것을 잘 알고 있고, 매우 고맙게 생각한다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘(11일), 서울 용산 대통령실에서 제리 필레이 WCC 총무를 접견한 자리에서 이같이 말했습니다.

그러면서, "존경하는 김대중 대통령 구명운동도 해 주셨고, 대한민국의 인권 침해 사태에 대해서도 많이 알려줘 민주주의가 성장하고 발전하는 데 큰 역할을 해주셨다"고 감사의 뜻을 표했습니다.

이어, "남북 관계 개선에 할 수 있는 역할이 있으면 지원해 주길 기대한다"면서, "남북 교회 간 대화를 처음 열어준 것도 WCC인 것으로 아는데, 그 점도 정말 감사하게 생각한다"고도 말했습니다.

이 대통령은 또, "온 세상의 평화와 안정, 그리고 연대를 위해 애쓰는 WCC의 활동이 앞으로도 계속되길 바란다"고 덧붙였습니다.

이에 필레이 총무는 "놀랍게도 대통령께서 WCC에 대해 너무 잘 알고 계신다"며 그간 WCC가 한반도 평화와 관련해 진행해 온 활동 등을 소개하기도 했습니다.

(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)
