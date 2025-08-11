드디어 그가 온다…기안84, 박나래 유튜브 전격 출연 "오빠는 1등 예능인"

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 '나래식'에 출격해 주인장 박나래와 날것 그대로의 토크를 펼친다.



오는 13일 오후 공개될 박나래의 유튜브 채널 '나래식' 47회에는 박나래와 오랜 시간 예능 '나 혼자 산다'에서 호흡을 맞춰온 절친 기안84가 게스트로 나선다.



기안84는 '나래식' 구독자들의 출연 요청이 가장 많이 쇄도했던 게스트다. 박나래는 "드디어 그분이 오신다"라며 기대감을 한껏 드러낸다.



이어 두 사람은 '나 혼자 산다' 등을 통해 함께 해온 순간들을 떠올리며 추억에 잠긴다. 기안84는 "우리 나름 용됐다"라며 분위기를 끌어올린다.



또한 박나래는 "오빠는 최고의 예능인이다. 코쿤도 범접할 수 없는 예능인으로 오빠를 꼽았다. 나 역시 오빠가 1등이다"라며 칭찬을 아끼지 않는다.



그 가운데 박나래는 기안84에게 고마웠던 순간을 언급하며 눈시울을 붉히기도 하는데, 과연 박나래를 눈물짓게 한 기안84의 미담은 무엇일지 '나래식' 47회에 기대가 모아진다.



'나래식'은 맛과 웃음을 동시에 선사하는 박나래의 시그니처 쿠킹 토크쇼로, 기안84 편은 오는 13일 저녁 6시 30분 공개된다.



[사진제공=유튜브 '나래식']



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)