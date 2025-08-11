'계엄 해제 방해' 관련 김예지 의원 내란 특검 참고인 조사

▲ 국민의힘 김예지 의원이 11일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실로 참고인 조사를 위해 출석하고 있다.

김예지 국민의힘 의원이 오늘(11일) '비상계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 참고인 신분으로 내란 특검팀에 출석했습니다.김 의원은 오늘 오후 2시 조은석 특검팀 사무실이 있는 서초동 서울고검에 출석하면서 "(지난해) 12월 3일 상황에 대해 물어볼 것 같은데, 제가 아는 대로 소상히 말씀드리겠다"고 말했습니다.그는 "그날 (의원들 사이에) 본회의장으로 부르기도 하고 중앙당 당사 3층으로 부르기도 하고 몇 번 교차됐다. 혼선이 있었던 것 같다"며 "개인적으로 문자를 보내 '본회의장으로 와야 한다'고 말한 의원도 있다. 연락 주체들도 다르고 장소들도 달랐다"고 당시 상황을 설명했습니다.김 의원은 지난해 12월 3일 비상계엄 당시 인파에 막혀 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에는 참석하지 못했습니다.김 의원은 이튿날 페이스북을 통해 "본회의장에 함께할 수 없었지만, 비상계엄 해제 결의에 대한 마음은 이미 찬성 버튼을 백만 번은 더 눌렀던 것 같다"고 밝혔습니다.당시 비상계엄 해제 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐습니다.특검팀은 국민의힘 의원 상당수가 비상계엄 해제 표결에 참석하지 못한 배경에 윤석열 전 대통령과 추경호 당시 국민의힘 원내대표의 방해 의도나 영향을 미친 것이 있는지 등 경위를 파악하고 있습니다.추 전 원내대표는 비상계엄 직후 비상 의원총회 장소를 국회→여의도 당사→국회→여의도 당사로 총 3차례 변경했습니다.이 과정에서 윤 전 대통령과 추 전 원내대표가 통화한 사실도 드러났습니다.이 때문에 추 전 원내대표가 윤 전 대통령 요청을 받고 의총 장소를 변경해 계엄 해제 표결을 방해한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.특검팀은 앞서 오늘 오전 조경태 국민의힘 의원도 참고인 신분으로 불러 5시간가량 조사했습니다.조 의원은 지난해 12월 4일 새벽 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여한 당시 국민의힘 의원 18명 중 한 명입니다.특검팀은 앞서 계엄 당시 국민의힘 소속이었으나 이후 당적을 바꾼 김상욱 민주당 의원과 우원식 국회의장 등도 참고인 신분으로 불러 계엄 당시 국회 표결 전후 상황을 파악했습니다.(사진=연합뉴스)