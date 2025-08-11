뉴스

KF80 마스크 성능 평가 강화…액체 입자 차단도 본다

노동규 기자
▲ 지난 2018년 과천 서울시보건환경연구원 마스크실험실에서 관계자가 마스크 성능 평가 장면을 시연하는 모습

보건용 마스크(KF80) 호흡기 보호 성능 평가에 액체 입자 차단 성능을 평가하는 파라핀오일 시험을 추가해 기준을 강화합니다.

식품의약품안전처는 의약외품 보건용 마스크 성능평가를 위한 시험기준 추가 등을 위한 '의약외품 품목허가·신고·심사 규정' 개정안을 11일 행정예고하고 내달 1일까지 의견을 받는다고 밝혔습니다.

우선 보건용 마스크의 보호 성능을 평가하기 위한 분진포집효율 시험 기준에 고체입자 차단 성능 평가를 위한 '염화나트륨 시험' 외에 파라핀오일 시험이 추가됩니다.

두 시험은 KF94, KF99 마스크와 유럽 FFP1 등급 마스크에 시행되고 있습니다.

개정안에는 동물시험을 줄이는 추세를 반영해 의약외품 품목허가 시 독성이나 약리작용에 관한 비임상시험 자료도 비동물 또는 인체생물학 기반 시험자료를 제출할 수 있도록 허용합니다.

식약처는 "이번 고시 개정으로 마스크 안전관리가 강화되어 국민 보건 향상에 기여하고 의약외품 품목허가 신청 시 동물대체시험이 적극 활용되기를 기대한다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
