"안이 다 보여"…호텔 사우나·탈의실 노출 '경악', 무슨 일 [자막뉴스]

경주의 한 호텔에서 여성 사우나와 탈의실이 외부에 모두 노출되는 일이 벌어졌습니다.



지난 8일 한 온라인 커뮤니티에는 아이들과 떠난 가족여행에서 충격적인 사건을 접한 A 씨의 사연이 올라왔습니다.



A 씨는 마지막 날 저녁 잔디 광장에서 산책을 하던 중 호텔 3층에 옷을 벗은 사람의 모습이 보였고 그곳이 여성 사우나라는 것을 알고 크게 놀랐다고 했습니다.



A 씨는 "노출된 사람의 날개뼈와 등판이 다 보이는 정도였는데, 자신의 아내처럼 키가 좀 큰 여성이라면 아래쪽까지 다 보였을 것"이라고 주장하며 아내가 탈의실에 직접 올라가 찍은 사진도 공개했습니다.



A 씨가 호텔 측에 상황을 전하자 호텔 관리자는 "사우나 유리에 사생활 보호 필름이 부착돼 있기 때문에 외부에서 보일 수 없다"고 밝혔고 이에 A 씨 측이 사우나가 그대로 외부로 노출된 사진을 보여주자, 관리자가 당황하며 확인에 나섰다고 했습니다.



A 씨 부부는 "호텔 잔디 광장이 누구나 오가는 곳인데 그동안 직원 그 누구도 이 상황을 목격하지 못했다는 게 어처구니 없었고 알몸 상태로 탈의하고 계단으로 내려와 사우나에 들어가는 동선 마저 다 보였다" 며 특히 A 씨의 아내는 "외부인들에 본인의 몸이 노출됐다는 사실에 수치스러워 잠을 잘 수 없었다"고 토로했습니다.



호텔 측은 "여성 사우나 통유리에 부착된 유리 필름이 고온 및 이상 기후로 인해 급격히 노후돼 야간 시간대 외부 노출되는 상황을 확인하고 당일 밤 긴급 교체 공사를 진행했다"고 밝혔습니다.



[호텔 관계자 : 사우나 창문에 설치된 사생활 보호용 시트가 있었는데 최근에 외부 기온 변화와 기상 조건 때문에 좀 농도가 변화하면서 발생한 문제로 보여지구요. 고객분이 그렇게 말씀주셔서 인지를 했고 바로 사우나 영업 전면 중단하고 전체 시트지 교체 작업을 바로 진행했습니다. 현재는 외부에서 시야가 완벽히 차단이 된 상태구요. 고객님의 프라이버시와 관련된 부분에 대해서는 정기점검 주기를 좀 더 단축하고 엄격한 기준으로 이제 관리를 하겠다고 교육을 계속 진행한 상태입니다.]



하지만 A 씨는 "호텔 담당자가 직원에게 보여 주려고 외부에서 사진을 찍은 것이 불법"이라는 말에 더 분노했다고 밝혀 논란은 쉽게 사그라들지 않을 전망입니다.



