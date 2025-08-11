뉴스

금융사 책무구조도 도입 반년…금감원, 운영 실태 점검한다

노동규 기자
작성 2025.08.11 14:37 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
금융감독원
▲ 금융감독원

금융사 내부통제 강화를 위한 책무구조도가 순차적으로 도입되는 가운데 금융당국이 운영 실태 점검에 나섭니다.

금융감독원은 올해 책무구조도를 도입한 금융지주, 은행, 대형 금융투자·보험회사를 대상으로 한 운영 실태 점검 계획을 11일 밝혔습니다.

금감원은 올해 1월 책무구조도를 도입한 금융지주와 은행 62개사 중 은행검사국의 정기검사 대상을 제외한 44개사에서 책무구조도에 따른 내부통제 체계 등을 점검합니다.

업권, 규모, 시범운영 참여 여부 등을 감안해 선정한 8개 사는 21일부터 현장점검을 하고, 나머지 회사는 그 결과를 토대로 9월에 서면점검을 할 예정입니다.

지난달 책무구조도를 도입한 대형 금융투자사와 보험회사도 연내 현장점검을 할 계획입니다.

금투·보험사는 책무구조도 시행 초기인 점을 감안해 사전 컨설팅에서 안내한 주요 권고사항 반영 여부와 내부 통제 인프라 구축 현황 등을 중심으로 점검할 예정입니다.

금감원은 이번 점검에서 확인된 미비점은 개선 및 보완을 권고하고 이행 경과를 계속 모니터링하겠다고 밝혔습니다.

또 권역별 내부통제 워크숍, 업계 설명회 등을 통해 여러 금융사에서 공통으로 나타난 미비점이나 모범 사례를 공유합니다.

책무구조도란 금융회사에서 내부통제 책임을 하부에 위임할 수 없도록 주요 업무의 최종 책임자를 사전에 특정해 두는 제도입니다.

지난해 지배구조법 개정에 따라 올해 1월부터 업권별로 순차적으로 책무구조도를 금융당국에 제출해 시행하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
노동규 기자 사진
노동규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지