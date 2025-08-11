한중일 농업 협의 7년 만에 재개…식량안보·동물질병 논의

▲ 10일 인천 송도에서 열린 APEC 식량안보 장관회의에서 송미령 농림축산식품부 장관(오른쪽)과 고이즈미 신지로 일본 농림수산상이 대화하고 있다.

농림축산식품부는 11일 인천 파라다이스 호텔에서 제4차 한일중 농업 장관회의를 개최했습니다.이번 회의는 2018년 중국 베이징에서 열린 제3차 회의 이후 7년 만에 재개된 것으로, 코로나19로 중단됐던 3국 간 농업 협의가 재개된 데 의미가 있습니다.이번 회의에서는 ▲ 식량안보 ▲ 동물 질병 대응 ▲ 지속 가능한 농업 ▲ 농촌지역 활성화 ▲ 세계중요농업유산(GIAHS) 협력 ▲ 글로벌 협력 등 6개 핵심 의제를 논의했습니다.송미령 농식품부 장관과 고이즈미 신지로 일본 농림수산성 대신, 한쥔 중국 농업농촌부 부장은 정책 현황과 경험을 공유하고 협력 방향에 대해 의견을 교환했습니다.특히 한중일 세 나라는 기후 위기, 초국경 전염병 확산, 공급망 불안정 등 농업 분야의 복합적 도전에 대해 공통된 인식을 바탕으로 정보 공유와 공동 대응의 중요성을 확인했습니다.이에 따라 ▲ 스마트농업 기술 개발 ▲ 탄소 중립형 농업 전환 ▲ 청년 농업인 육성 등 각국의 핵심 정책을 중심으로 상호 보완적인 협력을 확대하기로 합의했습니다.또 ▲ 청년 농업인 교류사업 확대 ▲ 수석수의관 협의체 정례화 ▲ 세계중요농업유산 기반의 국가 간 경험 공유 ▲ 기후스마트 농업기술 공동 개발 및 정책 세미나 개최 등 구체적 실행과제를 추진하기로 했습니다.이를 통해 단순한 정보교환을 넘어 정책 연계성과 현장 적용성까지 고려한 실질적 협력 모델을 구축할 계획입니다.회의 종료 후 세 나라 장관은 공동선언문을 채택하고 향후 농업 분야의 지속 가능한 발전과 식량안보 강화를 위해 회의를 정례·제도화하기로 의견을 모았습니다.오찬 자리에서는 대표단 간 신뢰를 더욱 공고히 하는 한편 한중일 식문화를 조화롭게 담은 K-푸드와 세 나라 전통악기 협연을 통해 상호 공감대를 넓혔습니다.차기 회의는 일본에서 개최될 예정입니다.송 장관은 "기후 위기와 공급망 불안정 등 농업환경이 급변하는 상황에서 세 나라가 한자리에 모여 고민을 나누고 해답을 모색한 것 자체가 큰 의미"라며 "이번 회의에서 시작된 논의가 앞으로 더 깊이 있고 실질적인 협력으로 이어지길 기대한다"고 말했습니다.(사진=농림축산식품부 제공, 연합뉴스)