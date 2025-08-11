뉴스

1∼10일 수출 4.3%↓, 일평균은 9.3%↑…대미 수출 14.2%↓

노동규 기자
작성 2025.08.11 14:33 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
1∼10일 수출 4.3%↓, 일평균은 9.3%↑…대미 수출 14.2%↓
8월 초 수출이 조업일수 등 영향으로 감소세로 출발했습니다.

다만 반도체·자동차 등 주력품목에 힘입어 일평균 수출액은 증가세를 기록했습니다.

오늘(11일) 관세청에 따르면 이달 1∼10일 수출액은 147억 달러로 작년 같은 기간보다 4.3% 감소했습니다.

조업일수를 고려한 일평균 수출액은 21억 달러로 9.3% 늘었습니다.

올해 조업일수는 7.0일로 작년 같은 기간(8.0일)보다 하루 적었습니다.

지난달 수출은 1년 전보다 5.9% 늘었습니다.

6월에 이어 두 달째 증가세입니다.

반도체·자동차 등이 증가세를 견인했지만 미국 상호관세 부과를 앞둔 '밀어내기' 영향도 일부 있다는 분석도 나왔습니다.

이달 초에도 주력 품목 수출이 호조세를 보였습니다.

1∼10일 수출을 품목별로 보면 반도체(12.0%), 선박(81.3%), 승용차(8.5%) 등에서 늘었습니다.

반면 석유제품(-19.4%), 무선통신기기(-4.5%) 등은 수출이 줄었습니다.

국가별로는 중국(-10.0%), 미국(-14.2%), 유럽연합(EU·-34.8%) 등으로의 수출이 감소세를 보였습니다.

베트남(4.1%), 대만(47.4%) 등의 수출은 증가한 것으로 나타났습니다.

1∼10일 수입액은 159억 달러로 13.6% 감소했습니다.

품목별로 보면 무선통신기기(8.0%) 등에서 늘었고 원유(-14.2%), 반도체(-8.4%), 가스(-29.5%), 석유제품(-1.7%) 등은 줄었습니다.

국가별로는 사우디아라비아(2.1%), 베트남(9.4%) 등에서 증가했고 중국(-11.1%), 미국(-18.7%), EU(-5.3%) 등은 감소했습니다.

수출액이 수입액을 밑돌면서 무역수지는 12억 달러 적자를 기록했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
노동규 기자 사진
노동규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지