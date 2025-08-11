1∼10일 수출 4.3%↓, 일평균은 9.3%↑…대미 수출 14.2%↓

8월 초 수출이 조업일수 등 영향으로 감소세로 출발했습니다.



다만 반도체·자동차 등 주력품목에 힘입어 일평균 수출액은 증가세를 기록했습니다.



오늘(11일) 관세청에 따르면 이달 1∼10일 수출액은 147억 달러로 작년 같은 기간보다 4.3% 감소했습니다.



조업일수를 고려한 일평균 수출액은 21억 달러로 9.3% 늘었습니다.



올해 조업일수는 7.0일로 작년 같은 기간(8.0일)보다 하루 적었습니다.



지난달 수출은 1년 전보다 5.9% 늘었습니다.



6월에 이어 두 달째 증가세입니다.



반도체·자동차 등이 증가세를 견인했지만 미국 상호관세 부과를 앞둔 '밀어내기' 영향도 일부 있다는 분석도 나왔습니다.



이달 초에도 주력 품목 수출이 호조세를 보였습니다.



1∼10일 수출을 품목별로 보면 반도체(12.0%), 선박(81.3%), 승용차(8.5%) 등에서 늘었습니다.



반면 석유제품(-19.4%), 무선통신기기(-4.5%) 등은 수출이 줄었습니다.



국가별로는 중국(-10.0%), 미국(-14.2%), 유럽연합(EU·-34.8%) 등으로의 수출이 감소세를 보였습니다.



베트남(4.1%), 대만(47.4%) 등의 수출은 증가한 것으로 나타났습니다.



1∼10일 수입액은 159억 달러로 13.6% 감소했습니다.



품목별로 보면 무선통신기기(8.0%) 등에서 늘었고 원유(-14.2%), 반도체(-8.4%), 가스(-29.5%), 석유제품(-1.7%) 등은 줄었습니다.



국가별로는 사우디아라비아(2.1%), 베트남(9.4%) 등에서 증가했고 중국(-11.1%), 미국(-18.7%), EU(-5.3%) 등은 감소했습니다.



수출액이 수입액을 밑돌면서 무역수지는 12억 달러 적자를 기록했습니다.