'자니윤쇼'로 토크쇼 시대 개막…이남기 전 홍보수석비서관 별세

▲ 2014년 KT 스카이라이프 사장 시절의 고인

1989년 국내 토크쇼 원조격인 '자니윤쇼'를 연출하고 SBS 미디어홀딩스 사장, KT스카이라이프 사장 등을 지낸 이남기(李南基) 전 대통령비서실 홍보수석비서관이 오늘(11일) 0시 52분 향년 75세로 세상을 떠났다고 유족이 전했습니다.전남 영암에서 태어난 고인은 광주 살레시오고, 성균관대 신문방송학과를 졸업했고 이후 성균관대에서 언론학 박사 학위를 받았습니다.1974년 TBC에 들어가 인기 프로그램 '쇼쇼쇼' 조연출로 예능PD 인생을 시작했습니다.방송 통폐합 후인 1980∼1990년 KBS에서 '100분쇼', '가요무대', '가요톱10', '신혼은 아름다워', '길옥윤 이별콘서트' 등을 만들었고 특히 1989년에는 국내 토크쇼 원조격인 '쟈니윤 쇼'를 기획하고 연출해 '토크쇼 시대'를 열었다는 평가를 받습니다.1991년 SBS TV 제작2부장으로 옮긴 뒤 '오박사네 사람들'을 기획해 국내 방송 시장에 '시트콤'이란 장르를 개척했습니다.'남희석 이휘재의 멋진 만남'도 고인의 아이디어로 탄생한 작품입니다.편성국장, 예능국장 등을 거쳐 1999년 예능PD 출신 첫 보도본부장을 지냈습니다.SBS 기획본부장이던 2005년에는 '조용필 평양 공연'을 성사시켰고 제작본부장(상무)을 거쳐 부사장, SBS 미디어홀딩스 사장, 2013년 박근혜 정부 초대 홍보수석비서관, 2014∼2017년 KT스카이라이프 사장으로 일했습니다.유족은 부인 박현애 씨와 2남 이중호·이선호, 며느리 김형진·박도현 씨 등이 있습니다.빈소는 삼성서울병원 장례식장 17호실, 발인 13일 오전 6시이고, 장지는 청아공원입니다.(사진=연합뉴스)