구로 폐공장서 공기총·총탄 60여 발 발견…소유자 종적 감춰

서울 한 폐공장에서 공기창과 다량의 총탄이 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



서울 구로경찰서는 지난 9일 구로구 공구상가단지 내 폐공장에서 공기총 1정과 공기총 총탄 10여 발, 군용 화약총탄 50여 발을 발견해 수거하고 유출 경위를 파악하고 있다고 오늘(11일) 밝혔습니다.



경찰은 총기와 실탄의 소유주를 폐공장의 임차인 70대 남성 A 씨로 추정하고 있습니다.



A 씨는 해당 공장을 20년간 운영하다, 최근 장기간 명도 소송이 진행되는 과정에서 운영을 중단한 상태였습니다.



이 과정에서 공장이 방치되면서 임대인이 새 임차인을 구하기 위해 폐기물 수거 업체에 관리를 의뢰했고, 내부를 청소하던 중 쓰레기 더미 속에서 총기와 실탄이 발견됐습니다.



경찰은 발견된 총기와 공기총 탄알의 정보를 파악하기 위해 경찰청 산하 총포화약안전기술협회에 감정을 의뢰했습니다.



함께 발견된 화약총탄은 인근 군부대에 감식을 의뢰했습니다.



경찰은 A 씨에 대해 총포화약법 위반 혐의로 입건 전 조사에 착수했는데, A 씨의 행방은 확인하지 못한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨의 행방을 확인해 자세한 사건 경위를 파악할 예정이라고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)