한·베트남 정상회담…"교역 1,500억 달러 목표"

강민우 기자
작성 2025.08.11 15:01 조회수
<앵커>

이재명 대통령이 한국을 국빈 방문 중인, 또 럼 베트남 당 서기장과 공동성명을 채택했습니다. 양국의 경제 교류는 물론 외교, 안보, 국방 등 다양한 분야에서의 소통과 협력을 강화하기로 했습니다.

강민우 기자입니다.

<기자>

이재명 대통령과 김혜경 여사가 베트남 내 서열 1위인 또 럼 베트남 당 서기장 부부를 맞이합니다.

의장대 사열을 받은 두 정상은 이어진 정상회담에서 양국 관계의 특별함을 재차 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 표현하기를, '베트남과 한국은 사돈의 나라'라고 하기도 합니다.]

[또 럼/베트남 공산당 서기장 : 현재 한국은 우리 베트남의 가장 중요한 경제 파트너로 직접 투자와 관광에서 1위이고….]

회담에서 이 대통령과 럼 서기장은 '한-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 채택하고, 외교, 안보, 국방 분야의 소통과 협력을 강화하기로 했습니다.

또, 한-베트남 FTA 발효 10주년을 맞아 원전이나 고속철도, 신도시 개발 등 경제 분야 협력도 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 우리 양국은 2030년까지 교역 규모 1,500억 달러 목표를 달성하기 위한 노력을 더욱 강화해 나가기로 하였습니다.]

이 대통령은 럼 서기장에게 베트남의 신규 원전 건설사업과 북남 고속철도 건설 사업 등 대규모 국책 사업에 우리 기업들의 진출을 희망한다는 의사도 전했습니다.

안보 협력에 대해서도 공감대를 이뤘는데, 양국 정상은 한반도 평화와 북핵 문제 해결의 실질적 진전을 위한 긴밀한 협력을 지속하기로 했습니다.

대통령실은 이 대통령이 올해 경주에서 개최되는 APEC 정상회담에 베트남 측 참석을 요청했고 럼 서기장이 긍정적인 의사로 화답했다고도 전했습니다.

두 정상은 오늘 저녁 양국 정부 관계자와 우리나라 대기업 총수 등 재계 관계자들이 함께 하는 만찬에 참석합니다.

(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 오영택)
