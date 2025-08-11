경복궁에 또 낙서…매직으로 '트럼프 대통령' 쓴 70대 체포

▲ 경복궁 광화문 석축에 남은 낙서

지난 2023년 말 스프레이 낙서로 한차례 곤욕을 겪었던 경복궁이 또다시 낙서로 얼룩졌습니다.국가유산청은 "오늘 오전 8시 10분쯤 경복궁 광화문 석축에 낙서를 한 사람을 현장에서 확인해 경찰에 인계했다"고 밝혔습니다.국가유산청에 따르면 낙서를 한 사람은 서울에 사는 79세 남성으로 확인됐습니다.이 남성은 광화문 아래 석축 기단에 검은색 매직으로 '국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령∼'이라고 쓴 것으로 확인됐습니다.이 글을 쓴 이유와 배경 등은 정확히 확인되지 않았습니다.국가유산청은 국립고궁박물관과 함께 오늘 중으로 낙서를 제거할 예정입니다.국가유산청은 조선 왕조의 법궁(法宮·임금이 사는 궁궐)이자 우리나라를 대표하는 문화유산인 경복궁을 훼손한 행위에 대해 엄정 대응할 방침입니다.국가유산청 관계자는 "'문화유산 보존 및 활용에 관한 법'에 따라 낙서 행위자에게 원상 복구 명령을 내릴 수 있으며 복구에 필요한 비용을 청구할 수 있다"고 설명했습니다.경복궁은 앞서도 스프레이 낙서로 오염된 바 있습니다.2023년 말 10대 청소년이 '낙서하면 300만 원을 주겠다'는 말을 듣고 경복궁 영추문과 국립고궁박물관 주변 쪽문에 스프레이 낙서를 남겼습니다.이 낙서를 지우는 데 약 1억 3천100만 원이 쓰인 것으로 추산됐습니다.(사진=국가유산청 제공, 연합뉴스)