뉴스

[자막뉴스] 세 번의 땅 꺼짐, 모두가 공사탓이라는데 왜 지자체만 아니래

작성 2025.08.11 17:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
지난 7일, 서울 동대문구 이문동 건설 현장 인근에서 가로 2m, 세로 4m, 깊이 0.3m 규모의 땅꺼짐이 또 발생했습니다.

지난달 23일 처음 벌어진 땅꺼짐 이후 주민들은 이미 임시 거처로 대피해 인명 피해는 없었지만, 불안은 더 커졌습니다.

[인근 주민 A 씨 : 그러니까 바깥에 보면 균열이 다 생겼잖아요 그래서 항아리고 뭐고 창고 안에 있는데 못 꺼내요 무서워서요.]

길가 전신주는 한쪽으로 기울었고, 바닥에 놓인 공은 경사진 방향으로 빠르게 굴러갑니다.

이상 징후는 인근 복합청사 공사가 시작된 뒤부터 계속됐습니다.

[피해 주민 B 씨: 공사 때문에 그런거죠. 제가 여기에서 산 지 40년이 넘었는데 이런 적이 없었거든요.]

2024년 11월 공사가 본격적으로 진행된 이후 한 달 만에 균열이 생겼고, 지난 7월 23일 오전·오후 두 차례, 이달 7일 저녁까지 총 세 번 땅이 꺼졌습니다.

전조증상을 발견한 주민들이 수차례 민원을 넣었지만 그 뿐 이었다고 합니다.

[피해 주민 B 씨: 민원을 엄청 넣었는데도 주민들을 무시한 거죠.]

[인근 부동산중개업자 : 민원 엄청 넣었죠. 가끔 와서 수리만 조금 해주는 정도였어요.]

지자체 역시 더 지켜보자며 미온적인 태도를 보였다고 합니다.

[지자체 관계자 : 공사자 인근에는 항상 분진, 진동, 소음 이런 민원들이 워낙 많잖아요. 진동 때문에 문이 틀어졌다 문이 삐뚤어졌다 이런 민원은 다 있죠. 지반 침하와 관련된 민원이라고 꼬집어서 말하기에는 어려운 상황이에요.]

결국 원인은 지하 공사.

전문가들은 굴착의 영향이 가장 큰 원인일 수 밖에 없다고 지적합니다.

[최명기 교수/ 대한민국산업안전교수단 : 이번 땅꺼짐의 원인은 주변 지하 굴착 공사장의 영향이 제일 크겠다. 특히 물이 흘러갈 때 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러가거든요.]

현재까지도 임시거처에서 거주중인 인근 주민들.

하지만 아직까지 뾰족한 대책은 없고 집으로 돌아갈 날 도 알 수 없습니다.

[이호 한국지하안전협회장 : 지반 침하가 발생할 위험도를 '예측할 수 있는 지도'가 필요하다는 겁니다. 땅은 우리에게 계속 애기를 해주고 있는 거예요. '어디가 아프다 아픈 이 부분을 고쳐달라'고 말하고 있는 거예요.]

우리가 선제적으로 대응하지 못한다면 결국은 땅 꺼짐 사고는 줄지 않는다고 보는 거죠.]

*해당 콘텐츠는 AI 오디오로 제작되었습니다.

(취재 : 이강산, 구성 : 최강산(인턴), 영상편집 : 김나온, 디자인 : 정유민, 제작 : 모닝와이드3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지