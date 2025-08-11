"일본군, 종전 뒤에도 사할린서 조선인 학살…러 자료서 확인"

▲ 사할린주 향토박물관

1945년 8월 15일 패전한 일본군이 9월 초순까지 사할린 남부에서 조선인을 학살한 사건이 러시아 정부 보유 자료를 통해 추가 확인됐다고 마이니치신문이 보도했습니다.패전 후 일본군의 사할린 지역 조선인 학살 사건으로는 8월 17일 18명이 살해된 가미시스카 사건, 같은 달 20∼25일 28명이 살해된 미즈호사건 등이 알려져있습니다.이번에 새로 확인된 사건은 구 소련군과 일본군 간 전투가 끝난 25일 이후인 9월 초순까지 전개됐습니다.이 사건은 사할린주 향토박물관 담당자가 2019년 러시아 정부에 자료 공개를 요구해 2021년 복수의 사건에 대한 수사 자료를 받으면서 수면 위로 드러났습니다.이 자료를 토대로 2024년 현지 연구자에 의해 발표된 논문에 따르면 남사할린 북서부 지방에서는 8월 15일 구 소련군 공습 중에 신호를 보냈다는 스파이 혐의로 조선인 남성이 일본군에 의해 총살됐으며 이 조선인 시신은 일본군 27명의 총검 훈련용으로도 쓰였습니다.같은 날 북동부 지방에서는 일본군과 함께 의용대에 소속돼 있던 조선인 남성이 의심받아 역시 총살됐으며 9월 초순에도 무기 은닉 장소를 소련군에게 폭로할 것으로 의심을 산 조선인 남성이 총살됐습니다.이와 관련해 미즈호사건에 정통한 이노우에 고이치 홋카이도대 명예교수는 "소련군이 남하하면서 지상전이 임박하자 일본의 군국주의가 조선인들에게 공격의 창끝을 향했을 것"이라고 말했다고 신문은 전했습니다.다만 이노우에 교수는 "당시 수사 자료는 소련 시각에서 작성한 것으로, 일본이나 조선 측의 시점은 결여됐을 가능성이 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)