'광주 서구 롯데백화점' 폭발물 발견 안돼…경찰, 수색 종료

▲ 11일 광주 서구 한 백화점에서 경찰특공대 탐지견이 폭발물 탐색을 하고 있다. 

광주 한 백화점에 폭발물을 설치하겠다는 협박성 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰으나 폭발물은 발견되지 않았습니다.

오늘(11일) 광주 동부경찰서와 서부경찰서에 따르면 오늘 오전 9시 30분 112에 "광주 서구 롯데백화점에 폭탄을 설치하겠다"는 신고가 접수됐습니다.

하지만 광주 서구에는 롯데백화점이 없습니다.

이에 경찰은 동구에 있는 롯데백화점과 서구 신세계백화점에 경찰특공대 등을 각각 투입해 수색했고, 폭발물은 없었습니다.

백화점이 개장하기 전 신고가 접수돼 큰 혼란은 빚어지지는 않았으나, 일부 직원이 대피하기도 했습니다.

수색은 오늘 낮 12시 25분 모두 종료됐고, 신세계백화점·롯데백화점은 현재 정상 영업 중입니다.

앞서 지난 5일 서울 신세계백화점 본점에 폭발물을 설치했다는 내용의 온라인 협박 글을 게시한 중학생과 비슷한 예고 글을 올린 20대가 제주와 경남 하동에서 잇따라 검거된 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
