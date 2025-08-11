뉴스

경복궁에 또 낙서…매직으로 '트럼프 대통령' 쓴 70대 체포

유영규 기자
작성 2025.08.11 12:46
지난 2023년 말 스프레이 낙서로 한차례 곤욕을 겪었던 경복궁이 또다시 낙서로 얼룩졌습니다.

국가유산청은 "11일 오전 8시 10분 경복궁 광화문 석축에 낙서를 한 사람을 현장에서 확인해 경찰에 인계했다"고 밝혔습니다.

국가유산청에 따르면 낙서를 한 사람은 서울에 사는 79세 남성으로 확인됐습니다.

이 남성은 광화문 아래 석축 기단에 검은색 매직으로 '국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령∼'이라고 쓴 것으로 확인됐습니다.

이 글을 쓴 이유와 배경 등은 정확히 확인되지 않았습니다.

국가유산청은 국립고궁박물관과 함께 오늘(11일) 중으로 낙서를 제거할 예정입니다.

국립고궁박물관 전문가들이 낙서를 지우는 모습 (사진=국가유산청 제공, 연합뉴스)

국가유산청은 조선 왕조의 법궁(法宮·임금이 사는 궁궐)이자 우리나라를 대표하는 문화유산인 경복궁을 훼손한 행위에 대해 엄정 대응할 방침입니다.

국가유산청 관계자는 "'문화유산 보존 및 활용에 관한 법'에 따라 낙서 행위자에게 원상 복구 명령을 내릴 수 있으며 복구에 필요한 비용을 청구할 수 있다"고 설명했습니다.

경복궁은 앞서도 스프레이 낙서로 오염된 바 있습니다.

2023년 말 10대 청소년이 '낙서하면 300만 원을 주겠다'는 말을 듣고 경복궁 영추문과 국립고궁박물관 주변 쪽문에 스프레이 낙서를 남겼습니다.

이 낙서를 지우는 데 약 1억3천100만 원이 쓰인 것으로 추산됐습니다.

(사진=국가유산청 제공, 연합뉴스)
