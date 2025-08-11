'웬즈데이' 시즌2 제나 오르테가-팀 버튼 "한국에서만 2위? 경쟁은 무의미"

이미지 확대하기

'웬즈데이' 시리즈의 주역인 제나 오르테가와 팀 버튼 감독이 시즌2가 한국에서 1위에 오르지 못한 것에 대해 쿨한 반응을 보였다.11일 오전 서울 광화문의 한 호텔에서 열린 넷플릭스 '웬즈데이' 시즌2 내한 기자회견에 참석한 제나 오르테가는 지난 6일 공개된 '웬즈데이' 시즌2 파트1이 한국에서만 2위에 머문 것에 대해 "개인적으로 작품을 경쟁으로 보는 건 별로 안 좋아한다. 나는 이 작품에 참여할 수 있어서 기뻤다고 말하고 싶다. 나는 캘리포니아 출신이고, '웬즈데이'는 캘리포니아 사람들이 많이 참여한 작품이다. 이런 콘텐츠를 전 세계 시청자들이 봐주시는 게 그저 감사하고, 전 세계 시청자와 작품을 공유하는 게 좋다"고 우문현답을 했다.이어 "시즌2의 파트1이 공개됐고, 곧 파트2도 공개될 텐데 파트2는 이니드가 중심이 되는 이야기다. 이니드는 한국 문화를 좋아하는 인물이라, 파트2에는 한국 노래도 나올 예정이다. 꼭 봐주시길 바란다"고 덧붙였다.시리즈를 연출한 팀 버튼 감독 역시 "시즌1이 굉장히 성공적이었던 것 자체가 기쁘고 행복하다. 이렇게 세계적으로 성공할지 만들 때만 해도 예측하지 못했다. 오랫동안 영화를 만들면서 성공도 하고 실패로 해본 사람으로 이런 성공이 기쁘다. 사람들의 취향은 다양하고, 나는 그것도 존중한다"고 답했다.'웬즈데이' 시즌2는 새 학기를 맞아 네버모어 아카데미에 돌아온 웬즈데이 아담스가 자신을 둘러싼 더 오싹하고 기이해진 미스터리를 마주한 가운데, 그 뒤에 숨겨진 진실을 찾아가는 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈다. '웬즈데이'는 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV(영어) 부문 역대 1위, 무려 17억 시간이 넘는 시청 시간을 기록하며 전 세계적인 신드롬을 일으킨 넷플릭스 시리즈다.시즌2로 돌아온 '웬즈데이'는 파트1을 지난 6일 공개했으며, 파트2를 오는 9월 3일 선보인다.<사진 = 백승철 기자>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)