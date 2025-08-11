"돈 준다" 꼬드겨 유심 개통…고가폰·사은품 되판 조직 검거

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

노인들에게 현금을 주고 유심칩을 추가로 개통해 고가의 휴대전화를 구매해 되팔거나, 인터넷을 개통하고 받은 사은품을 되파는 '깡' 수법으로 돈을 챙긴 대포폰 유통 조직이 경찰에 붙잡혔습니다.강원경찰청 형사기동대는 총책 A(42)씨와 조직원 29명을 검거해 모집책 1명과 개통책 2명을 구속했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.경찰에 따르면 A 씨 등은 총책, 개통책, 명의 제공자 모집책, 사무실 관리자 등으로 역할을 나눠 모집책들이 고령의 저소득층 노인들에게 접근해 적게는 60만 원에서 많게는 170만 원을 주고 추가로 유심칩을 개통했습니다.유심칩을 이용해 고가의 휴대전화를 구매해서 요금은 명의 제공자에게 청구되도록 해놓고는, 휴대전화 기기는 온라인 중고거래 장터 등을 이용해 되팔아 범죄 수익을 거뒀습니다.또 유심칩을 활용해 인터넷에 가입한 뒤, 통신사로부터 사은품으로 나오는 상품권이나 태블릿PC를 되팔아 범죄 수익을 챙겼으며, 소액결제를 활용해 산 전자기기까지 되파는 수법으로 범죄 수익을 창출했습니다.휴대전화 할부금이나 소액결제 비용 등은 명의자들에게 전가돼 통신사로부터 채무 독촉을 받고 있으며, 그 규모가 약 2천만 원에 달하는 사례도 있는 것으로 알려졌습니다.피의자들은 대부분 경북지역에 거주하는 것으로 밝혀졌습니다.경찰은 '외지인들이 고령의 노인들에게 대가를 주고 휴대전화를 개통하고 있다'는 제보를 바탕으로 수사에 착수, 약 1년간 범행 관련 계좌 30여 개를 분석하고 경북·부산지역 추적 수사 등을 통해 조직 규모를 파악했습니다.이어 범죄수익금 약 1억 원을 특정하고, 조직원들 직책과 인적 사항을 파악해 총 46명을 검거했습니다.경찰은 우선 범행 가담 정도가 중한 모집책 1명과 개통책 2명을 전기통신사업법 위반 혐의로 구속했습니다.A 씨는 동종 범죄로 이미 구속된 상태로 파악됐습니다.경찰은 이미 구속한 조직원을 비롯한 피의자들에게 범죄단체 가입 및 활동 혐의를 적용해 검찰에 넘길 방침입니다.이들에게 명의를 제공한 노인들은 전기통신사업법 위반 혐의를 적용해 검찰에 넘겼습니다.경찰은 고령의 노인 등을 대상으로 한 악성 사기 범죄가 다양한 형태로 진화하고 있는 만큼 수사역량을 집중해 지속해서 단속을 이어 나갈 방침입니다.경찰 관계자는 "개인이 유심칩을 판매하는 경우도 처벌받을 수 있고, 그로 인해 많은 재산 피해까지 볼 수 있으므로 '돈을 주겠다'며 유심칩 판매 권유에 절대 응해서는 안 된다"고 당부했습니다.