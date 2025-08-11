뉴스

'골프·선물·식사까지'…해군호텔 장성 유착 의혹에 국방부 "적극 조치"

김수영 기자
작성 2025.08.11 12:31 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

서울과 경남 진해의 해군호텔 예식장이 10년 이상 해군과 특혜성 독점 계약을 맺었고, 또 예식장 측이 해군 전현직 장성들에게 금품과 향응을 제공했다는 의혹에 대해 국방부가 적극적인 조치에 나서겠다고 밝혔습니다.

김수영 기자의 보도입니다.

<기자>

서울 영등포와 경남 진해에 있는 해군호텔 예식장.

두 예식장 모두 수익의 70%를 운영 업체가, 30%를 해군이 가져가는 구조인데, 특정 업체가 독점으로 10년 넘게 운영해 왔습니다.

해군으로부터 월 300만 원의 영업비를 받아 해군 고위 장교들을 접대했다는 의혹을 받고 있습니다.

또 골프 접대와 각종 선물 제공 등 추가 의혹도 해군 내부에서 제기된 상태입니다.

SBS가 확보한 영업비 영수증을 보면, 지난 2022년 12월, '역대 참모총장 식사 대접' 154만 원 등 전현직 장성과 부인들에 대한 접대 내용이 적혀 있습니다.

관련 의혹에 대해 국방부는 적극적인 조치를 검토하겠다고 밝혔습니다.

현재 해군 감찰과 경찰 조사가 동시에 이뤄지는 가운데, 국방부도 감사에 나서겠다는 뜻으로 보입니다.

[이경호/국방부 부대변인 : 국방부도 이 사안을 엄중하게 인식하고 있고 국방부 차원의 조치도 적극 검토하고 있습니다.]

해군은 국방부에 관련 투서가 들어가고 감사원이 감사를 예고한 뒤인 2023년에야 감사에 나섰습니다.

[최종일/해군 서울공보팀장 : 비위행위가 확인된 해당 복지시설 관리 수탁자에 대한 민간경찰 고발 및 계약 해지 등의 조치를 진행하고 있습니다.]

해군은 10년 넘게 해당 예식장 운영에 대한 감사가 진행되지 않았던 이유 등도 조사와 수사를 통해 확인하고 있다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 오영택)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김수영 기자 사진
김수영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지