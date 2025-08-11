예스24, 두 달 만에 또 뚫렸다…"새벽 랜섬웨어 공격"

<앵커>



국내 최대 인터넷서점 예스24가 해킹을 당한 지 두 달 만에 또다시 사이버 공격을 받아서 접속 장애가 발생했습니다. 예스24 측은 오늘(11일) 새벽 랜섬웨어 공격을 당했다며, 복구작업 중이라고 밝혔습니다.



서동균 기자입니다.



<기자>



오늘 오전부터 예스24 인터넷 사이트와 스마트폰 앱이 모두 접속 불능 상태가 됐습니다.



예스24 측은 "오늘 새벽 4시 30분쯤 외부로부터 랜섬웨어 공격을 당했다"고 밝혔습니다.



또 "추가 공격에 대비해 외부에서 접속할 수 없게 자체적으로 시스템을 차단했으며 백업 데이터를 이용해 복구 작업 중"이라고 설명했습니다.



다만 복구가 언제 완료될지, 서비스가 언제 재개될지는 현재로서는 예측하기 어렵다고 덧붙였습니다.



한국인터넷진흥원은 인터넷서점 예스24에 대해 현장 조사에 착수한 것으로 알려졌습니다.



예스24는 올해 6월 9일 랜섬웨어 해킹을 당해 앱과 인터넷 통신망이 마비됐으며 먹통이 된 지 닷새 만인 같은 달 13일부터 서비스를 순차적으로 재개했습니다.



당시 예스24는 해킹당한 사실을 이용자 등에게 즉시 알리지 않고 한국인터넷진흥원(KISA) 등에 해킹을 당했다고 신고한 사실이 다음날 보도로 알려지고서야 해킹 피해를 공표하기도 했습니다.



당시 예스24 공동대표는 해킹당한 지 일주일 만에 사과문을 발표하고 "보안 체계를 원점에서 재점검하겠다"면서 "시스템 설계부터 운영 전반까지 플랫폼의 신뢰도와 복원력을 강화하겠다"고 약속했습니다.



그러나 먹통 사태 재발을 피하지 못했습니다.



예스24는 회원 수가 2천만 명 수준인 국내 최대 규모 인터넷서점으로 도서 외에도 음반·DVD·문구 등을 취급합니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 박나영)