미국인 절반 "식료품비 스트레스"…"과자도 덜 산다"

▲ 미국 식료품 매장

트럼프 미국 대통령이 지난 대선 때 장바구니 물가를 낮추겠다고 했지만 식료품 가격이 계속 오르면서 미국인들이 쇼핑 패턴을 바꾸기 시작했다고 미 CNN 방송이 9일(현지시간) 보도했습니다.AP 통신과 시카고대 여론연구센터가 지난달 10일부터 14일까지 미국 성인 1천437명을 상대로 조사한 결과, 응답자 절반 이상인 53%가 식료품 비용을 주요 스트레스 요인으로 꼽았다고 CNN은 보도했습니다.33%는 식료품 비용이 경미한 스트레스 요인이라고 답한 것으로 조사됐습니다.스트레스 요인이 아니라고 답한 사람은 14%에 그쳤습니다.AP 통신이 식료품 가격에 대한 스트레스를 조사한 것은 처음이지만, 최근 몇 년간 다른 조사에서도 미국인들이 식료품 가격에 불만을 갖고 있는 것으로 나타났다고 CNN은 전했습니다.데이비드 오르테가 미시간주립대 교수는 이번 조사 결과가 경제 방향에 대한 소비자들의 불확실성과 트럼프 대통령의 식료품 가격 공약이 기대에 미치지 못했음을 반영한다고 분석했습니다.올해 초부터 미국인들은 트럼프발 무역 전쟁으로 인한 물가 상승 가능성을 우려해 왔지만, 지금까지 일부 품목을 제외하고 물가 상승이 크게 나타나지 않았습니다.경제학자들은 재고가 소진되고 기업들에 관세 타격이 현실화하면 물가 상승이 가속화될 수 있다고 보고 있습니다.기업들은 소비자들이 쇼핑 패턴을 바꾸고 있다고 진단했습니다.소포장 제품을 사거나 쿠폰을 사용하고, 필수품만 구매하며 외식도 줄이고 있다는 것으로, 이러한 변화에 대해 고용시장과 기업 성장 계획에 영향을 미치는 경기 둔화의 징후라는 분석도 나왔습니다.슈퍼마켓 체인 크로거의 론 사전트 임시 최고경영자는 "불확실한 경제 환경 속에서 소비자들이 계속해서 조심스럽게 지출하고 있다"며 소득 수준과 관계없이 상당한 불확실성 속에서 지내고 있다고 말했습니다.오레오, 칩스 아호이 등의 과자 브랜드를 보유한 몬델레즈는 소비자들이 특히 비스킷을 덜 구매하고 있다고 밝혔는데, 이 회사의 북미 매출은 지난 분기에 3.5% 감소했습니다.(사진=연합뉴스)