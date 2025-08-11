정청래 "정상 야당과 일하고 싶어…국힘 내란 단죄 초당 협력해야"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

정청래 민주당 대표는 오늘(11일) "국민의힘이 상식적이고 정상적인 정당으로 돌아와 주기를 진심으로 바란다"고 말했습니다.정 대표는 오늘 국회 최고위원회의에서 "쇄신을 외치며 시작한 (국민의힘) 지도부 선출 레이스가 국민이 가진 한 톨의 기대마저 저버렸다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "대선 결과를 불복하는 말도 서슴지 않은 토론회가 과연 정상적인 정당의 모습이냐"며 "(김문수 후보가 토론회에서) 총부리를 국민께 겨눴지만 아무도 죽거나 다치지 않았으니 괜찮다고 말한 것을 도대체 어떻게 이해하겠나"라고 되물었습니다.또 "내란에 대한 단죄는 여야 간 정치적 흥정의 대상이 아니다"라며 "정의와 불의, 선과 악의 문제"라고 강조했습니다.정 대표는 "비상계엄이 성공했다면 '노상원 수첩'에 있는 대로 실행이 됐다면 이재명 대통령도, 정청래도, 그리고 여기 있는 의원들 상당수도 이 세상 사람이 아닐 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "국민의힘이 국민 눈높이에 맞는 정당으로 되돌아가려면 내란에 대한 깊은 반성, 대국민 사과, 단죄를 위한 초당적인 협력이 필요하다"며 "정상적이고 건강한 야당 파트너와 함께 민생을 위해 일하고 싶다"고 말했습니다.정 대표는 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사에 대해선 "주가 조작, 공천 개입, 뇌물 수수 의혹까지 중대 범죄에 대한 김건희 씨 해명은 실소를 자아내기까지 한다"며 "피해자들과의 말 맞추기, 증거 인멸에 대한 강한 의지가 확인된 만큼 구속 수사는 불가피해 보인다. 구속 수사하시기를 바란다"고 촉구했습니다.사법부를 향해선 "윤석열, 김건희 부부에 대한 더 이상의 관대함은 이제 없어야 할 것"이라며 "상식적인 사법부의 판단을 기대하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)