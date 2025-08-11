[자막뉴스] "진짜 죽었나 빈소 가봤다"…대전 교제 살인 26세 장재원

경찰이 전 여자친구를 흉기로 살해한 혐의를 받는 26살 장재원의 신상을 공개했습니다.



대전경찰청이 지난 8일 신상정보 공개심의위원회를 열어 신상정보 공개 결정을 내린 겁니다.



심의위원들은 범행의 잔인성과 피해의 중대성, 피해자 유족의 의견 등을 종합 고려해 신상정보를 공개하기로 했습니다.



심의위 결정에 피의자가 이의를 제기하면 공개 결정이 나더라도 5일 동안 유예 기간을 둬야 하지만, 장 씨는 별도의 이의신청을 하지 않은 것으로 전해졌습니다.



장 씨는 지난달 29일 낮 12시 8분쯤 대전 서구 괴정동의 한 거리에서 전 여자친구를 흉기로 살해했다가 달아난 혐의를 받습니다.



도주 과정에서 오토바이와 렌터카를 번갈아 사용했고, 범행 당일 밤에는 피해자 빈소가 마련된 장례식장도 찾았습니다.



장 씨는 하루 만에 붙잡혔는데, 체포 직전 음독을 시도해 병원에서 치료받다가 지난 5일 퇴원 뒤 경찰 조사를 받았고, 이후 구속됐습니다.



경찰조사에서 장 씨는 빈소를 찾은 이유에 대해 피해자가 진짜 죽었는지 확인하려 했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.



또 오토바이 대여 명의 문제로 다툼이 있었는데, 자신을 무시한다고 생각해 범행을 결심했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.



장 씨는 지난해 11월부터 최근까지 여자친구의 신고 2건 등 재물손괴와 주거침입 등으로 모두 4차례 경찰 조사를 받았고, 이 가운데는 출동한 경찰관을 폭행한 혐의도 포함돼 있습니다.



피해자가 신고했을 당시 경찰은 스마트 워치 지급 등을 안내했지만, 피해자가 이를 거부하면서 안전 조치는 이뤄지지 않았습니다.



경찰은 어제(10일) 교제폭력 사건에 직권으로 개입하고 피해자를 적극 보호하기 위한 교제폭력 대응 종합 매뉴얼을 제작해 일선 현장에 배포했다고 밝혔습니다.



(취재: 박서경 / 영상편집: 고수연 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)