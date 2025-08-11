뉴스

[자막뉴스] 언론인으로 전당대회 입장한 전한길…국민의힘 '출입 금지'에도 "내일도 간다"

정경윤 기자
작성 2025.08.11 11:24 조회수
지난 8일 대구에서 열린 국민의힘 전당대회 대구 경북 합동연설회에서 특정 후보를 향해 '배신자'라고 외치도록 당원들을 유도한 전한길 씨.

전 씨는 당시 '전한길뉴스' 발행인이라고 주장하며 자칭 언론인 자격으로 비표를 받아 연설회장에 입장했습니다.

[김근식 / 국민의힘 송파병 당협위원장 (CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼') : 전한길 씨가 이제 기자석에 앉아 있다가 이분이 기자 신분으로 들어왔다는 거예요. 각목만 안 휘둘렀지 저건 정치 깡패랑 똑같죠. 그것도 언론인으로 가장해 들어와서. 지금 용팔이 깡패하고 뭐가 다릅니까?]

국민의힘은 오늘(11일) 중앙윤리위원회를 열어 전 씨에 대한 징계 여부를 논의하기로 했습니다.

또 징계 결과와 관계없이 당 전당대회 출입을 금지한다고도 밝혔습니다.

그러자 전 씨도 입장문을 통해 앞으로도 '언론인 자격'으로 전당대회에 참석하겠다며 반발하고 나섰습니다.

이에 대해 국민의힘은 '전한길뉴스'는 국회 출입 기자로 등록돼 있지 않아 합동연설회 취재 자격이 없으며, 등록 신청을 하더라도 받아들이지 않을 것이라는 입장을 냈습니다.

국민의힘 지도부의 진화에도 일부 최고위원 후보들은 전한길 씨의 유튜브에 출연하는 등 논란은 더 커지고 있습니다.

(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 이승희 / 화면출처 : CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼' / 제작 : 디지털뉴스편집부)
