한·베트남 정상 국빈만찬…최태원·정의선·구광모·신동빈 참석

▲ 또 럼 베트남 당 서기장 내외가 10일 서울공항에 도착, 차로 이동하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(11일) 방한한 또 럼 베트남 공산당 서기장을 초청해 여는 국빈 만찬에 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 재계 총수들이 총출동합니다.강유정 대통령실 대변인은 서면 브리핑에서 오늘 만찬에 정치권·재계·금융계·문화계 인사 등 총 66명이 참석한다며 이같이 밝혔습니다.경제계에서는 그룹 총수들 외에도 강호동 농협중앙회장과 정상혁 신한은행장, 이정훈 서울반도체 대표이사와 최진식 심팩 회장 겸 한국중견기업연합회장 등이 자리할 예정입니다.정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 정치권에서는 한·베 의원친선협회장 출신인 더불어민주당 김태년 의원과 국민의힘 소속 김석기 국회 외교통일위원장 등이 초청됐습니다.대통령실에서는 강훈식 비서실장과 위성락 국가안보실장이 동석합니다.이밖에 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독, 배우 안재욱, 소설 '아! 호치민' 출간을 앞둔 황인경 작가, '리그 오브 레전드 챔피언십 코리아(LCK)'의 첫 외국인 선수인 '레이지필' 쩐바오민(DRX) 선수 등도 초청자 명단에 이름을 올렸습니다.베트남 측에서는 럼 서기장과 배우자인 응오 프엉 리 여사, 응우옌 주이 응옥 당 중앙감찰위원장, 공안부·국방부 장관 등 55명이 참석합니다.오늘 만찬 메뉴는 경북 봉화의 특산물을 활용한 퓨전 한식이 준비됐습니다.고려 말 한반도에 정착한 베트남 왕자 이용상의 후손인 화산 이 씨가 한국전쟁 후 봉화에 정착한 점을 고려했다고 강 대변인은 설명했습니다.만찬 후에는 피아니스트 이루마, 베트남 국립전통극단, CBS 소년소녀합창단 등의 공연이 준비돼 있습니다.(사진=연합뉴스)