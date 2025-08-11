이 대통령 국정지지율 56.5%…취임 후 최저 [리얼미터]

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 56.5%로 취임 후 최저치를 기록했다는 여론 조사 결과가 나왔습니다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 4∼8일 전국 18세 이상 유권자 2천506명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 평가 질문에 응답자 56.5%가 '잘함'이라고 답했습니다.전주 대비 6.8%포인트 낮은 수치로 이 대통령 취임 후 가장 큰 폭으로 하락했습니다.'잘못함'은 38.2%로 전주 대비 6.8%p 상승했습니다.'잘 모름'은 5.2%로 집계됐습니다.지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1천6명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 48.4%, 국민의힘이 30.3%를 각각 기록했습니다.민주당은 전주 대비 6.1%p 하락해 7주 만에 50%대 아래로 하락했습니다.국민의힘은 3.1%p 올라 6주 만에 30%를 회복했습니다.조국혁신당은 4.0%, 개혁신당은 3.1%, 진보당은 1.4%로 각각 집계됐습니다.두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌습니다.대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p입니다.응답률은 각각 5.2%, 4.5%였습니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.