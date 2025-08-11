"더 빨리 많이 걸으면…1만 보 이하라도 심혈관질환 위험 감소"

하루 걸음 수가 1만 보에 못 미쳐도 더 빠르게 많이 걸을수록 심혈관질환 위험이 감소한다는 연구 결과가 나왔습니다.



하루 2천300보 이상 걸으면 걸음 수가 1천 보 늘어날 때마다 고혈압 환자의 심근경색, 심부전, 뇌졸중 등 주요 심혈관계 사건(MACE) 위험이 17% 감소하는 것으로 나타났습니다.



호주 시드니대 이매뉴얼 스타마타키스 교수팀은 11일 유럽 예방심장학 저널(EJPC) 에서 고혈압 환자 3만 6천여 명에 대해 하루 걸음 수 및 속도와 심혈관 질환 위험 간 관계를 7.8년간 추적한 연구에서 이런 연관성을 확인했다고 밝혔습니다.



스타마타키스 교수는 "이 연구는 하루 걸음 수와 심혈관 질환 간 용량-반응 관계를 입증한 첫 연구 중 하나"라며 "이는 고혈압이 있는 경우 하루 1만 보가 안 돼도 더 빠르게 많이 걸으면 심혈관 사건 위험을 낮출 수 있음을 보여준다"고 말했습니다.



전 세계 약 12억 8천만 명이 가진 고혈압은 주요 심혈관계 사건(MACE)의 가장 중요한 원인 중 하나로, 심부전 위험을 77~89%, 뇌졸중 위험을 62%, 관상동맥질환 위험을 49% 높이는 것으로 추정됩니다.



연구팀은 고혈압이 있는 사람은 걷기·자전거 타기·수영 같은 중강도 유산소 운동을 주 5~7일, 하루 최소 30분씩 하도록 장려하지만, MACE 위험을 줄이기 위해 신체활동을 얼마나 늘려야 하는지는 불분명하다고 지적했습니다.



연구팀은 이 연구에서 영국 바이오의학 DB인 영국바이오뱅크(UK Biobank)에 등록된 고혈압 환자 3만 6천192명(평균 연령 64세)의 데이터를 분석했습니다.



이들은 2013~2015년 고혈압 진단을 받고, 손목에 착용하는 가속도계를 이용해 연속 7일간 하루 걸음 수와 속도를 측정했습니다.



연구팀은 참가자들을 평균 7.8년간 추적 관찰해 총 28만 3천1인년(1인년은 한 사람을 1년간 관찰한 값)의 데이터를 확보했습니다.



이 기간 심근경색과 심부전, 뇌졸중 발생 건수는 1천935건이었습니다.



분석 결과 하루 2천344보 이상 걸으면 MACE 위험이 감소하기 시작해 걸음 수가 최대 1만 보까지 1천 보씩 늘어날 때마다 MACE 위험이 16.5%씩 감소하는 것으로 나타났습니다.



심부전과 심근경색, 뇌졸중 위험은 각각 21.6%, 14.8%, 24% 낮아졌습니다.



연구팀은 이는 하루 걸음 수가 1천 보 증가하면 10만 인년 당 MACE 발생이 평균 31.5건 감소하고, 심부전은 7.2건, 심근경색은 9.9건, 뇌졸중은 10.4건 줄어든다는 것을 의미한다고 설명했습니다.



또 하루 중 가장 빠르게 걸은 30분간의 분당 걸음 수가 80보인 경우 MACE 위험이 30% 감소했으며, 그 속도가 분당 130보를 넘는 경우에도 건강에 부정적인 영향은 없는 것으로 나타났습니다.



연구팀은 또 고혈압이 없는 3만 7천350명의 데이터 분석에서도 하루 걸음 수가 1천 보 증가할 때마다, MACE와 심부전, 심근경색, 뇌졸중 위험이 각각 평균 20.2%, 23.2%, 17.9%, 24.6% 감소하는 것으로 나타났다고 밝혔습니다.



스타마타키스 교수는 "이 연구는 하루 걸음 수가 널리 권장되는 하루 1만 보보다 적더라도 신체 활동량을 늘리면 건강에 좋다는 것을 뒷받침한다"며 "의사들은 고혈압 환자에게 신체활동을 표준치료로 장려해야 하고, 더 높은 강도의 걷기를 권고하는 것도 고려할 수 있을 것"이라고 말했습니다.