이민자에 이어…트럼프, '워싱턴DC 노숙자·범죄와의 전쟁' 선포

▲ 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령이 미국의 수도 워싱턴DC의 '노숙자·범죄자와의 전쟁'을 선포했습니다.트럼프 대통령은 10일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "나는 우리 수도(워싱턴DC)를 예전보다 더 안전하고 더 아름답게 만들 것"이라며 "노숙자들은 즉시 떠나야 한다. 우리는 당신들에게 머물 곳을 제공하겠지만, 수도에서 멀리 떨어진 곳이 될 것"이라고 밝혔습니다.이어 "범죄자들, 당신들은 떠날 필요가 없다"며 "우리는 당신들을 마땅히 있어야 할 감옥에 넣을 것"이라고 말했습니다.그러면서 자신이 취임하자마자 대대적으로 벌여온 국경 차단과 불법 이민자 단속을 상기시켰습니다.트럼프 대통령은 "내가 국경을 다뤘던 것처럼, 지난해에는 수백만 명이 넘어왔던 것이 지난달에는 불법 월경자가 '제로'였던 것처럼 우리 소중한 수도를 다뤄 진정으로 다시 위대하게 만들 것"이라고 강조했습니다.그는 워싱턴DC에 대해 "텐트, 불결함, 범죄가 생기기 전에는 세계에서 가장 아름다운 수도였다"며 "곧 다시 그렇게 될 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 오는 11일 오전 백악관에서 '범죄와 환경미화'를 주제로 기자회견을 열어 워싱턴 일대에서 노숙자·범죄자들을 일소하는 방안을 발표할 예정이라고 밝혔습니다.그는 앞서 지난 5일 트루스소셜에 올린 글에서 워싱턴DC에서 벌어진 청소년 갱단원들의 폭력사건 등을 열거한 뒤 "이런 일이 계속된다면 나는 내 권한을 사용해 이 도시를 연방화할 것"이라고 경고한 바 있습니다.그는 또 지난달 24일엔 도심에서 노숙자들의 텐트촌 등을 철저하고 이들을 수용시설로 보내도록 하는 내용의 행정명령에 서명했습니다.(사진=트루스 소셜 캡처, 연합뉴스)